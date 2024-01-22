Хуситы снова атаковали американский военный корабль в Аденском заливе

Хуситы атаковали грузовой корабль Ocean Jazz
новость из сюжетаВоенная операция США и Великобритании против хуситов
Йеменские Хуситы атаковали принадлежащий США военный грузовой корабль в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель группировки.
«Йеменские ополченцы-хуситы заявили в понедельник, что их силы совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе», — пишет Al-Arabiya, ссылаясь на представителя хуситов Яхья Сареа. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы Йемена таким образом отвечают на «любую американскую или британскую агрессию против страны».
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