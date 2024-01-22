Тюменская область стала лидером России по достижению национальных проектов

22 января 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Тюменская область добилась 100% показателей по реализации национальных проектов Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменская область заняла первое место в России по уровню достижения национальных проектов. В 2023 году регион показал 100% результат, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. «Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году. Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни», — написал Моор в своем telegram-канале. На территории Тюменской области национальные проекты реализуются с 2019 года. В 2023 году была проведена работа по 11 направлениям, по всем реализуемым проектам были достигнуты установленные значения. В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Сейчас на регион приходится 19% от общего числа проектов во всем Уральском федеральном округе. Лидером среди всех стала Свердловская область. В ней этот показатель равен 42%.

Тюменская область заняла первое место в России по уровню достижения национальных проектов. В 2023 году регион показал 100% результат, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. «Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году. Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни», — написал Моор в своем telegram-канале. На территории Тюменской области национальные проекты реализуются с 2019 года. В 2023 году была проведена работа по 11 направлениям, по всем реализуемым проектам были достигнуты установленные значения. В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Сейчас на регион приходится 19% от общего числа проектов во всем Уральском федеральном округе. Лидером среди всех стала Свердловская область. В ней этот показатель равен 42%.