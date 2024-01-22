Курганцев срочно эвакуировали из 17-этажных домов

Жителей курганских высоток эвакуировали из квартир из-за качающихся люстр

МЧС эвакуировало жителей домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей 17-этажных домов по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 в Кургане эвакуировали из-за жалоб о качающихся люстрах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В ночь с 22 на 23 января на номер „112“ пришло сообщение о том, что в 17-этажных домах по ул. Куйбышева, 15 и ул. Гоголя, 109 качаются люстры. МЧС совместно с полицией провели превентивную эвакуацию жителей домов, причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в telegram-канале администрации.

На место выехали ГУ МЧС по Курганской области, полиция, замгубернатора региона Константин Малышев, исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. На то время, которое необходимо для обследования домов, нуждающиеся в жилье граждане временно размещены в гостинице «Курган». У домов правоохранительными органами выставлен патруль для безопасности и обеспечения сохранности имущества жильцов.