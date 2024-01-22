22 января 2024

В Кургане во время ЧП с двумя 17-этажками экстренно эвакуировали 246 человек

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Спасатели эвакуировали 38 детей Фото:
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Землетрясение в Кургане

С двух домов в Кургане по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109, жильцы которых жаловались на шатавшиеся люстры, эвакуировали 246 человек, включая 38 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В общей сложности эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. На утро 23 января в гостинице „Курган“ размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в квартиры», — сообщили в telegram-канале администрации.

Большая часть жильцов разместилась у родственников или уехала к себе в другое имеющееся жилье. Причины происшествия установят эксперты и профильные ведомства. У домов продолжается дежурство правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что жителей двух 17-этажных домов эвакуировали из-за жалоб на качающиеся люстры. Информация об этом поступила в ночь на 23 января, на места происшествий выезжали глава Кургана Анастасия Аргышева, директор департамента ЖКХ Роман Медведев и другие. Позже на толчки начали жаловаться жители и других домов, рассказывая, что слышали хруст в стенах.

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С двух домов в Кургане по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109, жильцы которых жаловались на шатавшиеся люстры, эвакуировали 246 человек, включая 38 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В общей сложности эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. На утро 23 января в гостинице „Курган“ размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в квартиры», — сообщили в telegram-канале администрации. Большая часть жильцов разместилась у родственников или уехала к себе в другое имеющееся жилье. Причины происшествия установят эксперты и профильные ведомства. У домов продолжается дежурство правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что жителей двух 17-этажных домов эвакуировали из-за жалоб на качающиеся люстры. Информация об этом поступила в ночь на 23 января, на места происшествий выезжали глава Кургана Анастасия Аргышева, директор департамента ЖКХ Роман Медведев и другие. Позже на толчки начали жаловаться жители и других домов, рассказывая, что слышали хруст в стенах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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