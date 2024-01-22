В Кургане во время ЧП с двумя 17-этажками экстренно эвакуировали 246 человек

23 января 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали 38 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане С двух домов в Кургане по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109, жильцы которых жаловались на шатавшиеся люстры, эвакуировали 246 человек, включая 38 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В общей сложности эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. На утро 23 января в гостинице „Курган“ размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в квартиры», — сообщили в telegram-канале администрации. Большая часть жильцов разместилась у родственников или уехала к себе в другое имеющееся жилье. Причины происшествия установят эксперты и профильные ведомства. У домов продолжается дежурство правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что жителей двух 17-этажных домов эвакуировали из-за жалоб на качающиеся люстры. Информация об этом поступила в ночь на 23 января, на места происшествий выезжали глава Кургана Анастасия Аргышева, директор департамента ЖКХ Роман Медведев и другие. Позже на толчки начали жаловаться жители и других домов, рассказывая, что слышали хруст в стенах.

С двух домов в Кургане по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109, жильцы которых жаловались на шатавшиеся люстры, эвакуировали 246 человек, включая 38 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В общей сложности эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. На утро 23 января в гостинице „Курган“ размещены 28 человек. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в квартиры», — сообщили в telegram-канале администрации. Большая часть жильцов разместилась у родственников или уехала к себе в другое имеющееся жилье. Причины происшествия установят эксперты и профильные ведомства. У домов продолжается дежурство правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что жителей двух 17-этажных домов эвакуировали из-за жалоб на качающиеся люстры. Информация об этом поступила в ночь на 23 января, на места происшествий выезжали глава Кургана Анастасия Аргышева, директор департамента ЖКХ Роман Медведев и другие. Позже на толчки начали жаловаться жители и других домов, рассказывая, что слышали хруст в стенах.