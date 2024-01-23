Невролог рассказала, как спастись от магнитных бурь

Невролог Шульц: для защиты от магнитных бурь важно увеличить потребление воды

Увеличение потребления воды поможет пережить магнитные бури, заявила Кира Шульц Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Для уменьшения воздействия магнитных бурь людям, страдающим гипертензией, необходимо контролировать давление и принимать регулярные медикаменты. Также важно увеличить потребление воды и ограничить физическую активность. Об этом рассказала врач-невролог Кира Шульц.

«Пациентам, которые страдают гипертензией и повышением артериального давления, необходимо контролировать его, принимать медикаменты, а также следить за пульсом», — передает слова Шульц интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она добавила, что важно увеличить потребление воды и временно ограничить физическую активность.

Доктор Шульц отмечает, что пешие прогулки на свежем воздухе допустимы. Рекомендуется часто проветривать жилье и, если возможно, использовать увлажнители воздуха, особенно при работе радиаторов отопления. Также стоит снизить потребление кофеина, включая кофе, крепкий чай и какао. Эти напитки можно заменить на более легкие, такие как травяные чаи, компоты или обычную чистую воду. В рационе питания рекомендуется увеличить потребление овощей и фруктов, заключила Шульц.