ЧП с 17-этажками в Кургане произошло после мощного землетрясения в Казахстане

23 января 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Эвакуация жильцов из высоток по времени совпала с землетрясением на границе трех стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экстренная эвакуация жильцов двух 17-этажек в Кургане произошла после землетрясения на границе Китая, Казахстана и Киргизии. По словам жителей домов в Кургане, у них в квартирах шатались люстры, а на нижних этажах был слышен хруст в стенах. В пресс-службе мэрии рассказали, что ночью 23 января от жителей домов по улицам Гоголя, 109 и Куйбышева, 15 поступали сообщения о раскачивающихся люстрах, после чего было принято решение экстренно эвакуировать граждан. По информации самих жильцов, в 02:00 в домах уже было пусто. О том, что произошло мощное землетрясение на границе трех стран, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки ощутили в городах Киргизии, Казахстана, а также Узбекистана. Самые мощные толчки магнитудой семь баллов были зафиксированы в 23:09 по уральскому времени, а эпицентр располагался в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Спустя полчаса, как указал EMSC, в этом же районе произошло еще одно землетрясение, но уже магнитудой 5,5 баллов. Как передавало агентство АКИ-пресс, толчки были и в 00:50 и 01:36 по бишкекскому времени (в 23:50 и 00:36 по уральскому времени).

Экстренная эвакуация жильцов двух 17-этажек в Кургане произошла после землетрясения на границе Китая, Казахстана и Киргизии. По словам жителей домов в Кургане, у них в квартирах шатались люстры, а на нижних этажах был слышен хруст в стенах. В пресс-службе мэрии рассказали, что ночью 23 января от жителей домов по улицам Гоголя, 109 и Куйбышева, 15 поступали сообщения о раскачивающихся люстрах, после чего было принято решение экстренно эвакуировать граждан. По информации самих жильцов, в 02:00 в домах уже было пусто. О том, что произошло мощное землетрясение на границе трех стран, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки ощутили в городах Киргизии, Казахстана, а также Узбекистана. Самые мощные толчки магнитудой семь баллов были зафиксированы в 23:09 по уральскому времени, а эпицентр располагался в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Спустя полчаса, как указал EMSC, в этом же районе произошло еще одно землетрясение, но уже магнитудой 5,5 баллов. Как передавало агентство АКИ-пресс, толчки были и в 00:50 и 01:36 по бишкекскому времени (в 23:50 и 00:36 по уральскому времени).