22 января 2024

В челябинском городе найден мертвым 8-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
В обстоятельствах дела предстоит разобраться полицейским Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) погиб восьмилетний мальчик. Накануне ребенок ушел в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». 8-летний Александр Б. днем 22 января ушел в неизвестном направлении в городе Южноуральске.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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В Южноуральске (Челябинская область) погиб восьмилетний мальчик. Накануне ребенок ушел в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». 8-летний Александр Б. днем 22 января ушел в неизвестном направлении в городе Южноуральске. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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