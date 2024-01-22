В челябинском городе найден мертвым 8-летний мальчик

В обстоятельствах дела предстоит разобраться полицейским
В Южноуральске (Челябинская область) погиб восьмилетний мальчик. Накануне ребенок ушел в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». 8-летний Александр Б. днем 22 января ушел в неизвестном направлении в городе Южноуральске.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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