В челябинском городе найден мертвым 8-летний мальчик

23 января 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах дела предстоит разобраться полицейским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) погиб восьмилетний мальчик. Накануне ребенок ушел в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». 8-летний Александр Б. днем 22 января ушел в неизвестном направлении в городе Южноуральске. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

В Южноуральске (Челябинская область) погиб восьмилетний мальчик. Накануне ребенок ушел в неизвестном направлении, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». 8-летний Александр Б. днем 22 января ушел в неизвестном направлении в городе Южноуральске. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.