От мэра из ХМАО уходит директор ключевого предприятия

От главы Сургутского района Андрея Трубецкого уходит руководитель предприятия «УТВиВ №1», которое отвечает за подачу тепла в муниципалитете, — Роман Богач. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в районном истеблишменте.
«Теплосети в Сургутском районе достаточно изношенные. Денег на их замену и модернизацию в том объеме, который необходим — нет. В случае коммунального ЧП ответственность, в первую очередь, будет нести руководитель „УТВиВа“. Богач решил, что не готов в случае чего быть стрелочником. 29 января у него последний рабочий день», — рассказал инсайдер.
Другой собеседник URA.RU считает, что увольнение Богача связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства. «Богач — грамотный управленец в сфере ЖКХ. Ему поступило несколько вариантов трудоустройства, которые кажутся ему более перспективными, чем работа в «УТВиВе», — высказал свою точку зрения источник. Сам Богач не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Богач являлся директором департамента городского хозяйства в мэрии Сургута. Затем он возглавлял «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», а в 2023 году принял предложение о переходе на работу в Сургутский район.
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