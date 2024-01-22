От мэра из ХМАО уходит директор ключевого предприятия

В ХМАО директор УТВиВа №1 Богач уходит в отставку

23 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Роман Богач дорабатывает последнюю неделю в МУП «УТВиВ №1» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU От главы Сургутского района Андрея Трубецкого уходит руководитель предприятия «УТВиВ №1», которое отвечает за подачу тепла в муниципалитете, — Роман Богач. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в районном истеблишменте. «Теплосети в Сургутском районе достаточно изношенные. Денег на их замену и модернизацию в том объеме, который необходим — нет. В случае коммунального ЧП ответственность, в первую очередь, будет нести руководитель „УТВиВа“. Богач решил, что не готов в случае чего быть стрелочником. 29 января у него последний рабочий день», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU считает, что увольнение Богача связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства. «Богач — грамотный управленец в сфере ЖКХ. Ему поступило несколько вариантов трудоустройства, которые кажутся ему более перспективными, чем работа в «УТВиВе», — высказал свою точку зрения источник. Сам Богач не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Богач являлся директором департамента городского хозяйства в мэрии Сургута. Затем он возглавлял «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», а в 2023 году принял предложение о переходе на работу в Сургутский район.

От главы Сургутского района Андрея Трубецкого уходит руководитель предприятия «УТВиВ №1», которое отвечает за подачу тепла в муниципалитете, — Роман Богач. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в районном истеблишменте. «Теплосети в Сургутском районе достаточно изношенные. Денег на их замену и модернизацию в том объеме, который необходим — нет. В случае коммунального ЧП ответственность, в первую очередь, будет нести руководитель „УТВиВа“. Богач решил, что не готов в случае чего быть стрелочником. 29 января у него последний рабочий день», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU считает, что увольнение Богача связано с поступившими ему альтернативными вариантами трудоустройства. «Богач — грамотный управленец в сфере ЖКХ. Ему поступило несколько вариантов трудоустройства, которые кажутся ему более перспективными, чем работа в «УТВиВе», — высказал свою точку зрения источник. Сам Богач не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Богач являлся директором департамента городского хозяйства в мэрии Сургута. Затем он возглавлял «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», а в 2023 году принял предложение о переходе на работу в Сургутский район.