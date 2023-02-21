Чиновник из Сургута возглавит предприятие, оказавшееся в центре коррупционного скандала

22 февраля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой начал масштабную ротацию кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута (ХМАО) Роман Богач готовится занять «расстрельную» должность. Он возглавит главное коммунальное предприятие властей Сургутского района «УТВиВ №1». Два прежних директора организации сейчас находятся под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий, отметил источник. «Богач сейчас работает начальником „Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности“ Сургута. Но ему поступило предложение из районной мэрии о переходе на работу в „УТВиВ №1“. Там хорошая зарплата, около 500 тысяч рублей в месяц. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой после серии коррупционных скандалов, видимо, решил расчистить авгиевы конюшни в своих МУПах», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU в администрации района отметил, что мэр Андрей Трубецкой начал масштабную ротацию кадров. Он начал с муниципальных предприятий и первым стал УТВиВ. В департаменте общественных связей оперативно получить комментарий не получилось.Роман Богач ранее занимал должность директора МКУ «Лесопарковое хозяйство». Кроме того, он около четырех лет возглавлял департамент городского хозяйства Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что феврале вице-мэр Сургутского района Муслим Асадуллаев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, возглавляя «УТВиВ №1» выдал займ на сумму свыше 56 миллионов рублей подрядчикам для строительства котельных, которые затем не были возвращены в бюджет. Вместе с ним под стражей находится и Игорь Стратечук, который стал директором МУПа после перехода Асадуллаева в районную мэрию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута (ХМАО) Роман Богач готовится занять «расстрельную» должность. Он возглавит главное коммунальное предприятие властей Сургутского района «УТВиВ №1». Два прежних директора организации сейчас находятся под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий, отметил источник. «Богач сейчас работает начальником „Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности“ Сургута. Но ему поступило предложение из районной мэрии о переходе на работу в „УТВиВ №1“. Там хорошая зарплата, около 500 тысяч рублей в месяц. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой после серии коррупционных скандалов, видимо, решил расчистить авгиевы конюшни в своих МУПах», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU в администрации района отметил, что мэр Андрей Трубецкой начал масштабную ротацию кадров. Он начал с муниципальных предприятий и первым стал УТВиВ. В департаменте общественных связей оперативно получить комментарий не получилось.Роман Богач ранее занимал должность директора МКУ «Лесопарковое хозяйство». Кроме того, он около четырех лет возглавлял департамент городского хозяйства Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что феврале вице-мэр Сургутского района Муслим Асадуллаев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, возглавляя «УТВиВ №1» выдал займ на сумму свыше 56 миллионов рублей подрядчикам для строительства котельных, которые затем не были возвращены в бюджет. Вместе с ним под стражей находится и Игорь Стратечук, который стал директором МУПа после перехода Асадуллаева в районную мэрию.