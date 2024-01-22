Жители Тюмени обеспокоены из-за мужчины с оружием в руках, которого засняли разгуливающим на улице Игримской, вблизи строительного техникума, детского сада и школы. Видео появилось в социальных сетях.
«В Тюмени замечен мужчина в военной форме с автоматом в руках. Улица Игримская», — такой пост появился в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
В других группах горожане уточнили, что ситуация произошла на Игримской, 27. На видео, выложенном очевидцем, запечатлен мужчина в одежде камуфляжной расцветки и с оружием в руках. Он передвигается вблизи Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Недалеко от этого места расположены детский сад и школа.
Точное время и дата, когда было снято видео, неизвестны. URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы, ответ ожидается.
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