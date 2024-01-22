22 января 2024

Вблизи образовательных учреждений в Тюмени замечен мужчина с оружием. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прохожий в камуфляже напугал тюменцев Фото:

Жители Тюмени обеспокоены из-за мужчины с оружием в руках, которого засняли разгуливающим на улице Игримской, вблизи строительного техникума, детского сада и школы. Видео появилось в социальных сетях.

«В Тюмени замечен мужчина в военной форме с автоматом в руках. Улица Игримская», — такой пост появился в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В других группах горожане уточнили, что ситуация произошла на Игримской, 27. На видео, выложенном очевидцем, запечатлен мужчина в одежде камуфляжной расцветки и с оружием в руках. Он передвигается вблизи Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Недалеко от этого места расположены детский сад и школа.

Точное время и дата, когда было снято видео, неизвестны. URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы, ответ ожидается.

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Жители Тюмени обеспокоены из-за мужчины с оружием в руках, которого засняли разгуливающим на улице Игримской, вблизи строительного техникума, детского сада и школы. Видео появилось в социальных сетях. «В Тюмени замечен мужчина в военной форме с автоматом в руках. Улица Игримская», — такой пост появился в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В других группах горожане уточнили, что ситуация произошла на Игримской, 27. На видео, выложенном очевидцем, запечатлен мужчина в одежде камуфляжной расцветки и с оружием в руках. Он передвигается вблизи Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Недалеко от этого места расположены детский сад и школа. Точное время и дата, когда было снято видео, неизвестны. URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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