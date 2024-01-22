22 января 2024

В челябинской больнице в ухе малыша нашли мертвого таракана

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, медосмотр, дети, детская поликлиника, педиатр
Лор изъял из уха ребенка мертвого таракана Фото:

Врачи детской клинической больницы №8 Челябинска (ДГКБ) нашли в ухе двухлетнего ребенка высохшего таракана. Родители обратились в больницу спустя несколько недель после ухудшения здоровья малыша, сообщили в пресс-службе ДГКБ №8.

«Двухлетний Андрей заболел несколько недель назад — он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — сообщили в больнице.

Насекомое попало в ухо за несколько дней до осмотра. Предварительный диагноз не подтвердился. Сейчас ребенок полностью здоров, а с родителями была проведена беседа о важности чистоты в доме.

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Врачи детской клинической больницы №8 Челябинска (ДГКБ) нашли в ухе двухлетнего ребенка высохшего таракана. Родители обратились в больницу спустя несколько недель после ухудшения здоровья малыша, сообщили в пресс-службе ДГКБ №8. «Двухлетний Андрей заболел несколько недель назад — он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — сообщили в больнице. Насекомое попало в ухо за несколько дней до осмотра. Предварительный диагноз не подтвердился. Сейчас ребенок полностью здоров, а с родителями была проведена беседа о важности чистоты в доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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