В челябинской больнице в ухе малыша нашли мертвого таракана

23 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Лор изъял из уха ребенка мертвого таракана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи детской клинической больницы №8 Челябинска (ДГКБ) нашли в ухе двухлетнего ребенка высохшего таракана. Родители обратились в больницу спустя несколько недель после ухудшения здоровья малыша, сообщили в пресс-службе ДГКБ №8. «Двухлетний Андрей заболел несколько недель назад — он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — сообщили в больнице. Насекомое попало в ухо за несколько дней до осмотра. Предварительный диагноз не подтвердился. Сейчас ребенок полностью здоров, а с родителями была проведена беседа о важности чистоты в доме.

Врачи детской клинической больницы №8 Челябинска (ДГКБ) нашли в ухе двухлетнего ребенка высохшего таракана. Родители обратились в больницу спустя несколько недель после ухудшения здоровья малыша, сообщили в пресс-службе ДГКБ №8. «Двухлетний Андрей заболел несколько недель назад — он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — сообщили в больнице. Насекомое попало в ухо за несколько дней до осмотра. Предварительный диагноз не подтвердился. Сейчас ребенок полностью здоров, а с родителями была проведена беседа о важности чистоты в доме.