В челябинской больнице в ухе малыша нашли мертвого таракана

Врачи детской клинической больницы №8 Челябинска (ДГКБ) нашли в ухе двухлетнего ребенка высохшего таракана. Родители обратились в больницу спустя несколько недель после ухудшения здоровья малыша, сообщили в пресс-службе ДГКБ №8.
«Двухлетний Андрей заболел несколько недель назад — он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — сообщили в больнице.
Насекомое попало в ухо за несколько дней до осмотра. Предварительный диагноз не подтвердился. Сейчас ребенок полностью здоров, а с родителями была проведена беседа о важности чистоты в доме.
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