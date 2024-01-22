22 января 2024

Большинство челябинцев не боятся потерять работу

HeadHunter: 72% челябинцев не опасаются остаться без работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев не страшит перспектива остаться без работы и средств к существованию Фото:

Большинство жителей Челябинской области не боятся потерять работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, 72% опрошенных не наблюдают угрозы увольнения.

«Большая часть челябинцев в конце 2023 года чувствовала себя уверенно на рабочем месте. 72% опрошенных в регионе отметили, что не ощущают угрозы увольнения. Причем 12% респондентов считает, что такой риск есть, и это самый низкий показатель за весь 2023 год», — рассказали в HeadHunter.

В первом квартале быть уволенными опасались 30,2% опрошенных. Остро стоит вопрос у 60% челябинцев. Это меньше, чем год назад. В четвертом квартале 2022 года так ответили 74% жителей. Зато и теперь треть опрошенных призналась, что подумывает о смене работодателя, хотя проблема критичной не является.

Наиболее устойчиво себя чувствуют работники добывающих отраслей (81% ответов), сотрудники сферы туризма (77%), педагоги (76%). Наиболее заметна нестабильность у занятых в инвестиционном секторе, среди менеджеров (по 26%), логистов и снабженцев (по 24%), у каждого пятого продажника.

Согласиться на снижение оплаты ради сохранения места работы готова лишь треть респондентов. В данном вопросе также наметился понижательный тренд: год назад таких было на 4% больше, 36%. Еще 51% не согласятся на снижение доходов ни при каких обстоятельствах. Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что рынок труда по многим позициям остается на стороне соискателя. Конкуренция по многим профессиям низкая, и работодатели готовы повышать зарплату. В результате в 2023 году медианная предлагаемая зарплата выросла на 20% и составила в декабре 47,3 тысячи рублей.

Зарплатные требования готовы умерить программисты (48%), страховщики и сотрудники добывающего сектора (по 41%). Откажутся от такого предложения строители и риелторы (60%), снабженцы (58%), работники сферы автобизнеса и розничной торговли (по 57% опрошенных).

В январе сообщалось, что многие челябинцы успели разочароваться в своей работе. Больше половины назвали это главным провалом 2023 года. 45% респондентов намереваются искать для себя подработку.

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Большинство жителей Челябинской области не боятся потерять работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, 72% опрошенных не наблюдают угрозы увольнения. «Большая часть челябинцев в конце 2023 года чувствовала себя уверенно на рабочем месте. 72% опрошенных в регионе отметили, что не ощущают угрозы увольнения. Причем 12% респондентов считает, что такой риск есть, и это самый низкий показатель за весь 2023 год», — рассказали в HeadHunter. В первом квартале быть уволенными опасались 30,2% опрошенных. Остро стоит вопрос у 60% челябинцев. Это меньше, чем год назад. В четвертом квартале 2022 года так ответили 74% жителей. Зато и теперь треть опрошенных призналась, что подумывает о смене работодателя, хотя проблема критичной не является. Наиболее устойчиво себя чувствуют работники добывающих отраслей (81% ответов), сотрудники сферы туризма (77%), педагоги (76%). Наиболее заметна нестабильность у занятых в инвестиционном секторе, среди менеджеров (по 26%), логистов и снабженцев (по 24%), у каждого пятого продажника. Согласиться на снижение оплаты ради сохранения места работы готова лишь треть респондентов. В данном вопросе также наметился понижательный тренд: год назад таких было на 4% больше, 36%. Еще 51% не согласятся на снижение доходов ни при каких обстоятельствах. Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что рынок труда по многим позициям остается на стороне соискателя. Конкуренция по многим профессиям низкая, и работодатели готовы повышать зарплату. В результате в 2023 году медианная предлагаемая зарплата выросла на 20% и составила в декабре 47,3 тысячи рублей. Зарплатные требования готовы умерить программисты (48%), страховщики и сотрудники добывающего сектора (по 41%). Откажутся от такого предложения строители и риелторы (60%), снабженцы (58%), работники сферы автобизнеса и розничной торговли (по 57% опрошенных). В январе сообщалось, что многие челябинцы успели разочароваться в своей работе. Больше половины назвали это главным провалом 2023 года. 45% респондентов намереваются искать для себя подработку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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