В Екатеринбурге задержали отца, который несколько лет насиловал малолетнюю дочку

По версии следствия, отец насиловал свою единственную дочь
В Екатеринбурге силовики задержали 34-летнего мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Мужчина был объявлен в розыск еще 4 января.
«СК возбудил уголовное дело. Девочка призналась в том, что отец насиловал ее с 2019 года. Накануне оперативники схватили мужчину на улице Бебеля», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылалась на источник.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СКР. На момент публикации новости ответ на запрос о задержании предполагаемого насильника не поступил.
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