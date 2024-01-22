В Екатеринбурге задержали отца, который несколько лет насиловал малолетнюю дочку

23 января 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

По версии следствия, отец насиловал свою единственную дочь Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали 34-летнего мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Мужчина был объявлен в розыск еще 4 января. «СК возбудил уголовное дело. Девочка призналась в том, что отец насиловал ее с 2019 года. Накануне оперативники схватили мужчину на улице Бебеля», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылалась на источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СКР. На момент публикации новости ответ на запрос о задержании предполагаемого насильника не поступил.

В Екатеринбурге силовики задержали 34-летнего мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Мужчина был объявлен в розыск еще 4 января. «СК возбудил уголовное дело. Девочка призналась в том, что отец насиловал ее с 2019 года. Накануне оперативники схватили мужчину на улице Бебеля», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылалась на источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СКР. На момент публикации новости ответ на запрос о задержании предполагаемого насильника не поступил.