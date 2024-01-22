22 января 2024

В Екатеринбурге задержали отца, который несколько лет насиловал малолетнюю дочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, арест, заключение, наручники
По версии следствия, отец насиловал свою единственную дочь Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали 34-летнего мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Мужчина был объявлен в розыск еще 4 января.

«СК возбудил уголовное дело. Девочка призналась в том, что отец насиловал ее с 2019 года. Накануне оперативники схватили мужчину на улице Бебеля», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылалась на источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СКР. На момент публикации новости ответ на запрос о задержании предполагаемого насильника не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге силовики задержали 34-летнего мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Мужчина был объявлен в розыск еще 4 января. «СК возбудил уголовное дело. Девочка призналась в том, что отец насиловал ее с 2019 года. Накануне оперативники схватили мужчину на улице Бебеля», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылалась на источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СКР. На момент публикации новости ответ на запрос о задержании предполагаемого насильника не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...