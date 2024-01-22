В Челябинске подорожали магазины

Авито: в Челябинске магазины подорожали на 15% до 73 тысяч рублей за «квадрат»

23 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Стоимость торговых объектов в городе выросла в среднем до 73 тысяч рублей за «квадрат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года торговые площади в магазинах подорожали на 15%. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость торговых площадей упала на 15% до 73 тысяч рублей за квадратный метр. При этом количество предложений о продаже данной недвижимости снизилось на 32%», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, арендовать торговые площади в 2023 году в Челябинске стало на 20% дороже. Стоимость аренды магазинов в среднем увеличилась до 857 рублей за квадратный метр. В целом по России цены на приобретение торговых площадей в пересчете на квадратные метры за год в среднем по стране выросли на 12%. Стоимость квадратного метра на данный вид недвижимости выросла в большинстве городов. По сравнению с декабрем 2022 года в 2023 году квадратный метр торговых объектов стал дешевле в Кирове (-11%), Омске (-8%), Сочи (-7%), Брянске (-6%), Перми (-5%). Среди городов, участвовавших в исследовании платформы, дороже всего «квадрат» торговых помещений в декабре 2023 года стоил в Москве (484 тысячи рублей), Сочи (258 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (256 тысяч рублей). Самые дешевые объекты были расположены в Брянске (47 тысяч рублей), Кирове (53 тысячи рублей) и Омске (54 тысячи рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года торговые площади в магазинах подорожали на 15%. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость торговых площадей упала на 15% до 73 тысяч рублей за квадратный метр. При этом количество предложений о продаже данной недвижимости снизилось на 32%», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, арендовать торговые площади в 2023 году в Челябинске стало на 20% дороже. Стоимость аренды магазинов в среднем увеличилась до 857 рублей за квадратный метр. В целом по России цены на приобретение торговых площадей в пересчете на квадратные метры за год в среднем по стране выросли на 12%. Стоимость квадратного метра на данный вид недвижимости выросла в большинстве городов. По сравнению с декабрем 2022 года в 2023 году квадратный метр торговых объектов стал дешевле в Кирове (-11%), Омске (-8%), Сочи (-7%), Брянске (-6%), Перми (-5%). Среди городов, участвовавших в исследовании платформы, дороже всего «квадрат» торговых помещений в декабре 2023 года стоил в Москве (484 тысячи рублей), Сочи (258 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (256 тысяч рублей). Самые дешевые объекты были расположены в Брянске (47 тысяч рублей), Кирове (53 тысячи рублей) и Омске (54 тысячи рублей).