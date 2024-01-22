22 января 2024

В Пермском крае простятся с бойцом, погибшим на СВО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Прощание с Александром Давыдовым состоится 24 января Фото:
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Уроженец деревни Харичи (Пермский край) Александр Давыдов погиб в ходе проведения СВО. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте».

«20 декабря 2023 года при выполнении воинского долга погиб наш земляк, уроженец деревни Харичи Александр Давыдов. Осенью 2022 года он принял твердое решение идти воевать. Прощание с бойцом пройдет 24 января в 12:00 в деревне Харичи», — сообщили в администрации округа.

Решение отправиться воевать Давыдов принял после окончания Коми-Пермяцкого политехнического техникума. Одноклассники и классный руководитель погибшего вспоминают его как ответственного и надежного товарища, который всегда был готов прийти на помощь.

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Уроженец деревни Харичи (Пермский край) Александр Давыдов погиб в ходе проведения СВО. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». «20 декабря 2023 года при выполнении воинского долга погиб наш земляк, уроженец деревни Харичи Александр Давыдов. Осенью 2022 года он принял твердое решение идти воевать. Прощание с бойцом пройдет 24 января в 12:00 в деревне Харичи», — сообщили в администрации округа. Решение отправиться воевать Давыдов принял после окончания Коми-Пермяцкого политехнического техникума. Одноклассники и классный руководитель погибшего вспоминают его как ответственного и надежного товарища, который всегда был готов прийти на помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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