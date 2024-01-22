В Пермском крае простятся с бойцом, погибшим на СВО

Уроженец деревни Харичи (Пермский край) Александр Давыдов погиб в ходе проведения СВО. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте».
«20 декабря 2023 года при выполнении воинского долга погиб наш земляк, уроженец деревни Харичи Александр Давыдов. Осенью 2022 года он принял твердое решение идти воевать. Прощание с бойцом пройдет 24 января в 12:00 в деревне Харичи», — сообщили в администрации округа.
Решение отправиться воевать Давыдов принял после окончания Коми-Пермяцкого политехнического техникума. Одноклассники и классный руководитель погибшего вспоминают его как ответственного и надежного товарища, который всегда был готов прийти на помощь.
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