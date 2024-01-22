Пермские коммунисты добиваются ухода соратника-хама

Депутат пермской гордумы от КПРФ Илья Власов предложил включить в повестку заседания вопрос об изменении состава фракции коммунистов. Трансляция заседания проходит на сайте ведомства. Речь идет об исключении Сергея Медведева, который, выпустив хамский пост с критикой СВО, уехал из России.
«В связи с изменением состава фракции КПРФ в Пермской гордуме прошу поставить на голосование вопрос о включении в повестку проект решения о внесении изменений о регистрации фракции КПРФ», — заявил Власов. Докладывать по вопросу он будет сам как руководитель фракции.
Решение об исключении из фракции и из партии было принято пару недель назад. Сергей Медведев уехал из России. Сейчас он начал кампанию по выставлению себя жертвой режима.
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