Пермский депутат Медведев начал кампанию по выставлению себя жертвой режима

Сбежавший из РФ депутат гордумы Перми Сергей Медведев дал в Тбилиси интервью СМИ «Настоящее время» (признано иноагентом). В нем он продолжил критиковать спецоперацию с позиции российского депутата. Источники URA.RU в политэлитах уверены, что активизацией в прозападных СМИ Медведев пытается представить себя жертвой режима.
«Колоссальное давление могут оказать. Я думаю, я могу что-то сделать, я могу даже, если сяду в тюрьму, каким-то образом там всю ответственность возлагать на себя», — заявил он.
Медведев, которого широкой аудитории представляют как российского депутата, также рассказал, что якобы в КПРФ нет ярых сторонников СВО, а в пермской гордуме их еще меньше. Потому что большинство депутатов — бизнесмены. Источники URA.RU уверены, что «Настоящее время» — СМИ, близкое к руководителю оппозиционного «Комитата 2024» Сергея Антонова. Антонов пытается объединить за границей всех сбежавших депутатов. И Медведев примкнул к ним. Сейчас его используют как рупор, пользуясь действующим статусом. А отдавать мандат добровольно Медведев не планирует.
Сергей Медведев был избран депутатом по спискам КПРФ в 2021 году. Считался близким к штабам Навального. Перед Новым годом он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» хамский пост с критикой СВО. Внимание на эту публикацию обратили только после каникул. Секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой из Москвы поставили задачу убрать Медведева. Его исключили из партии и из фракции, но лишить мандата его нельзя. А отдавать добровольно он не планирует.
*Штабы Навального признаны экстремистской организацией, иноагентами, запрещены и ликвидированы на территории России
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