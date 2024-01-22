Пермский депутат Медведев начал кампанию по выставлению себя жертвой режима

22 января 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Медведев примкнул к российской оппозиции на Западе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России Сбежавший из РФ депутат гордумы Перми Сергей Медведев дал в Тбилиси интервью СМИ «Настоящее время» (признано иноагентом). В нем он продолжил критиковать спецоперацию с позиции российского депутата. Источники URA.RU в политэлитах уверены, что активизацией в прозападных СМИ Медведев пытается представить себя жертвой режима. «Колоссальное давление могут оказать. Я думаю, я могу что-то сделать, я могу даже, если сяду в тюрьму, каким-то образом там всю ответственность возлагать на себя», — заявил он. Медведев, которого широкой аудитории представляют как российского депутата, также рассказал, что якобы в КПРФ нет ярых сторонников СВО, а в пермской гордуме их еще меньше. Потому что большинство депутатов — бизнесмены. Источники URA.RU уверены, что «Настоящее время» — СМИ, близкое к руководителю оппозиционного «Комитата 2024» Сергея Антонова. Антонов пытается объединить за границей всех сбежавших депутатов. И Медведев примкнул к ним. Сейчас его используют как рупор, пользуясь действующим статусом. А отдавать мандат добровольно Медведев не планирует. Сергей Медведев был избран депутатом по спискам КПРФ в 2021 году. Считался близким к штабам Навального. Перед Новым годом он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» хамский пост с критикой СВО. Внимание на эту публикацию обратили только после каникул. Секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой из Москвы поставили задачу убрать Медведева. Его исключили из партии и из фракции, но лишить мандата его нельзя. А отдавать добровольно он не планирует. *Штабы Навального признаны экстремистской организацией, иноагентами, запрещены и ликвидированы на территории России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбежавший из РФ депутат гордумы Перми Сергей Медведев дал в Тбилиси интервью СМИ «Настоящее время» (признано иноагентом). В нем он продолжил критиковать спецоперацию с позиции российского депутата. Источники URA.RU в политэлитах уверены, что активизацией в прозападных СМИ Медведев пытается представить себя жертвой режима. «Колоссальное давление могут оказать. Я думаю, я могу что-то сделать, я могу даже, если сяду в тюрьму, каким-то образом там всю ответственность возлагать на себя», — заявил он. Медведев, которого широкой аудитории представляют как российского депутата, также рассказал, что якобы в КПРФ нет ярых сторонников СВО, а в пермской гордуме их еще меньше. Потому что большинство депутатов — бизнесмены. Источники URA.RU уверены, что «Настоящее время» — СМИ, близкое к руководителю оппозиционного «Комитата 2024» Сергея Антонова. Антонов пытается объединить за границей всех сбежавших депутатов. И Медведев примкнул к ним. Сейчас его используют как рупор, пользуясь действующим статусом. А отдавать мандат добровольно Медведев не планирует. Сергей Медведев был избран депутатом по спискам КПРФ в 2021 году. Считался близким к штабам Навального. Перед Новым годом он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» хамский пост с критикой СВО. Внимание на эту публикацию обратили только после каникул. Секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой из Москвы поставили задачу убрать Медведева. Его исключили из партии и из фракции, но лишить мандата его нельзя. А отдавать добровольно он не планирует. *Штабы Навального признаны экстремистской организацией, иноагентами, запрещены и ликвидированы на территории России