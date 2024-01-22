Челябинцы стали чаще делать покупки в корейских онлайн-магазинах

«МегаФон»: трафик на онлайн-магазины Кореи у челябинцев вырос в январе на 10%

23 января 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще покупать товары в корейских онлайн-магазинах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Челябинской области стали делать больше покупок в онлайн-магазинах Кореи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», рост популярности площадок только в январе 2024 года год к году составил 10%. «Интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 10% по сравнению с 2023 годом. Жители региона интересуются бытовой техникой, товарами для дома и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в 4,3 раза», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». С начала января посещаемость популярных маркетплейсов и магазинов одежды в среднем выросла на 70%. Аналитики компании сделали выводы по итогам анализа более чем 30 интернет-ресурсов. Наиболее активной стала вторая рабочая неделя. Трафик в это время почти на четверть превысил среднесуточные показатели. Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности наблюдался у KazanExpress, посещаемость которого в январе выросла на 88%. Интерес челябинцев к Wildberries возрос на 54%, к Ozon — на 36%. Наметилась тенденция, согласно которой спрос на мультибрендовых онлайн-платформах оказался выше, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, интерес к онлайн-магазину Lamoda почти удвоился. Как отметил техруководитель «МегаФона» в регионе Виталий Сироткин, зимой жители активно заходят на сайты онлайн-покупок, чему способствуют холодная погода и высокоскоростной интернет. В пресс-службе мобильного оператора отметили, что при росте трафика в январе показатели декабря 2023 года пока не превышены. Перед праздниками посещаемость оказалась на 8% выше. Как объяснили аналитики, активность была связана с выбором подарков близким. При этом в сравнении с ноябрем в январе трафик сохранился на прежнем уровне. На 5% он вырос лишь у магазина Wildberries. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области стали делать больше покупок в онлайн-магазинах Кореи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», рост популярности площадок только в январе 2024 года год к году составил 10%. «Интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 10% по сравнению с 2023 годом. Жители региона интересуются бытовой техникой, товарами для дома и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в 4,3 раза», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». С начала января посещаемость популярных маркетплейсов и магазинов одежды в среднем выросла на 70%. Аналитики компании сделали выводы по итогам анализа более чем 30 интернет-ресурсов. Наиболее активной стала вторая рабочая неделя. Трафик в это время почти на четверть превысил среднесуточные показатели. Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности наблюдался у KazanExpress, посещаемость которого в январе выросла на 88%. Интерес челябинцев к Wildberries возрос на 54%, к Ozon — на 36%. Наметилась тенденция, согласно которой спрос на мультибрендовых онлайн-платформах оказался выше, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, интерес к онлайн-магазину Lamoda почти удвоился. Как отметил техруководитель «МегаФона» в регионе Виталий Сироткин, зимой жители активно заходят на сайты онлайн-покупок, чему способствуют холодная погода и высокоскоростной интернет. В пресс-службе мобильного оператора отметили, что при росте трафика в январе показатели декабря 2023 года пока не превышены. Перед праздниками посещаемость оказалась на 8% выше. Как объяснили аналитики, активность была связана с выбором подарков близким. При этом в сравнении с ноябрем в январе трафик сохранился на прежнем уровне. На 5% он вырос лишь у магазина Wildberries.