22 января 2024

В Тюмени начнут брать плату за пользование подземной парковкой в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Парковка станет платной уже в ближайшее время (архивное фото) Фото:

Подземная парковка на площади 400-летия Тюмени вскоре станет платной: власти города начали тестировать на ней оборудование по ограничению проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 23 по 30 января подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим работы в целях проверки работы оборудования ограничения проезда. Производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется», — сообщили в администрации.

Сейчас водителям нужно производить следующий порядок действий:

  • при заезде на парковку подъехать к шлагбауму и взять парковочный билет;
  • при выезде подъехать к выездному шлагбауму и поднести билет к считывателю.

На время теста оплачивать парковку в кассе не нужно. Однако необходимо сохранять билет до выезда со стоянки.

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Подземная парковка на площади 400-летия Тюмени вскоре станет платной: власти города начали тестировать на ней оборудование по ограничению проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «С 23 по 30 января подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим работы в целях проверки работы оборудования ограничения проезда. Производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется», — сообщили в администрации. Сейчас водителям нужно производить следующий порядок действий: На время теста оплачивать парковку в кассе не нужно. Однако необходимо сохранять билет до выезда со стоянки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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