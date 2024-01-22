В Тюмени начнут брать плату за пользование подземной парковкой в центре города

23 января 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Парковка станет платной уже в ближайшее время (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Подземная парковка на площади 400-летия Тюмени вскоре станет платной: власти города начали тестировать на ней оборудование по ограничению проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «С 23 по 30 января подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим работы в целях проверки работы оборудования ограничения проезда. Производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется», — сообщили в администрации. Сейчас водителям нужно производить следующий порядок действий: при заезде на парковку подъехать к шлагбауму и взять парковочный билет;

при выезде подъехать к выездному шлагбауму и поднести билет к считывателю. На время теста оплачивать парковку в кассе не нужно. Однако необходимо сохранять билет до выезда со стоянки.

Подземная парковка на площади 400-летия Тюмени вскоре станет платной: власти города начали тестировать на ней оборудование по ограничению проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «С 23 по 30 января подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим работы в целях проверки работы оборудования ограничения проезда. Производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется», — сообщили в администрации. Сейчас водителям нужно производить следующий порядок действий: На время теста оплачивать парковку в кассе не нужно. Однако необходимо сохранять билет до выезда со стоянки.