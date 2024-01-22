В Тюмени начнут брать плату за пользование подземной парковкой в центре города

Парковка станет платной уже в ближайшее время (архивное фото)
Подземная парковка на площади 400-летия Тюмени вскоре станет платной: власти города начали тестировать на ней оборудование по ограничению проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«С 23 по 30 января подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим работы в целях проверки работы оборудования ограничения проезда. Производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется», — сообщили в администрации.
Сейчас водителям нужно производить следующий порядок действий:
- при заезде на парковку подъехать к шлагбауму и взять парковочный билет;
- при выезде подъехать к выездному шлагбауму и поднести билет к считывателю.
На время теста оплачивать парковку в кассе не нужно. Однако необходимо сохранять билет до выезда со стоянки.
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