В ХМАО второй день идет волна лжеминирований школ

В четырех городах ХМАО поступили сообщения о минировании школ

23 января 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО очередная волна лжеминирований Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. «В Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургут и Лангепасе. Во все школы [поступили сообщения о минировании]», — прокомментировали журналисту URA.RU в УМВД ХМАО. Администрация Нижневартовска в своем telegram-канале «Нижневартовск. Официально» также пишет о том, что во все школы города поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. «Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены», — сообщили в мэрии. До этого поступали сообщения о минировании школ и института в ХМАО. Анонимные письма пришли в образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.

По ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. «В Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургут и Лангепасе. Во все школы [поступили сообщения о минировании]», — прокомментировали журналисту URA.RU в УМВД ХМАО. Администрация Нижневартовска в своем telegram-канале «Нижневартовск. Официально» также пишет о том, что во все школы города поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. «Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены», — сообщили в мэрии. До этого поступали сообщения о минировании школ и института в ХМАО. Анонимные письма пришли в образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.