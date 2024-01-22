В ХМАО второй день идет волна лжеминирований школ

По ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.
«В Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургут и Лангепасе. Во все школы [поступили сообщения о минировании]», — прокомментировали журналисту URA.RU в УМВД ХМАО.
Администрация Нижневартовска в своем telegram-канале «Нижневартовск. Официально» также пишет о том, что во все школы города поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. «Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены», — сообщили в мэрии.
До этого поступали сообщения о минировании школ и института в ХМАО. Анонимные письма пришли в образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.
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