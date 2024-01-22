22 января 2024

В ХМАО второй день идет волна лжеминирований школ

В четырех городах ХМАО поступили сообщения о минировании школ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сарс стрельба в школе. Пермь, полиция, школа, Сарс, стрельба в школе, виды поселка
В ХМАО очередная волна лжеминирований Фото:

По ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.

«В Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургут и Лангепасе. Во все школы [поступили сообщения о минировании]», — прокомментировали журналисту URA.RU в УМВД ХМАО.

Администрация Нижневартовска в своем telegram-канале «Нижневартовск. Официально» также пишет о том, что во все школы города поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. «Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены», — сообщили в мэрии.

До этого поступали сообщения о минировании школ и института в ХМАО. Анонимные письма пришли в образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.

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По ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. «В Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургут и Лангепасе. Во все школы [поступили сообщения о минировании]», — прокомментировали журналисту URA.RU в УМВД ХМАО. Администрация Нижневартовска в своем telegram-канале «Нижневартовск. Официально» также пишет о том, что во все школы города поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. «Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены», — сообщили в мэрии. До этого поступали сообщения о минировании школ и института в ХМАО. Анонимные письма пришли в образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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