В Екатеринбурге открылся магазин с ушедшими из России спортивными брендами. Фото

23 января 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В новом спортивном магазине в Екатеринбурге будут представлены популярные бренды (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый магазин Lamoda Sport Outlet открылся в ТРЦ «Гринвич» на месте ушедшего из России бренда Nike. Корреспондент агентства прогулялся по магазину, чтобы проверить наличие брендов и их стоимость. Большую часть мультибрендового магазина Lamoda Sport занимает спортивная одежда и обувь фирмы Adidas. Чуть меньше представлено вещей популярных брендов Under Armour и Puma. От Nike замечены всего три модели кроссовок.



Кеды «Adidas Gazelle» в офлайн магазине Lamoda Sport Outlet покупателям обойдутся в 15 999 рубля. При этом такую же модель обуви на официальном сайте Lamoda можно приобрести за 10 999 рубля. Также в мультибрендовом магазине сейчас проходит межсезонная распродажа со скидками. Например, сланцы «Adidas» можно приобрести за 7 399 вместо 9 299 рубля. На горячей линии Lamoda Sport Outlet корреспонденту URA.RU сообщили, что в Екатеринбурге работает еще одна точка в ТЦ «Кит». Открытие магазинов в заявленных торговых центрах «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories ожидается в ближайшее время, но даты не раскрывают.



Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ. В конце прошлого года агентство сообщало, что старт работы мультибрендовых магазинов в Свердловской области запланирован на первый квартал 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый магазин Lamoda Sport Outlet открылся в ТРЦ «Гринвич» на месте ушедшего из России бренда Nike. Корреспондент агентства прогулялся по магазину, чтобы проверить наличие брендов и их стоимость. Большую часть мультибрендового магазина Lamoda Sport занимает спортивная одежда и обувь фирмы Adidas. Чуть меньше представлено вещей популярных брендов Under Armour и Puma. От Nike замечены всего три модели кроссовок. Кеды «Adidas Gazelle» в офлайн магазине Lamoda Sport Outlet покупателям обойдутся в 15 999 рубля. При этом такую же модель обуви на официальном сайте Lamoda можно приобрести за 10 999 рубля. Также в мультибрендовом магазине сейчас проходит межсезонная распродажа со скидками. Например, сланцы «Adidas» можно приобрести за 7 399 вместо 9 299 рубля. На горячей линии Lamoda Sport Outlet корреспонденту URA.RU сообщили, что в Екатеринбурге работает еще одна точка в ТЦ «Кит». Открытие магазинов в заявленных торговых центрах «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories ожидается в ближайшее время, но даты не раскрывают. Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ. В конце прошлого года агентство сообщало, что старт работы мультибрендовых магазинов в Свердловской области запланирован на первый квартал 2024 года.