22 января 2024

В Екатеринбурге открылся магазин с ушедшими из России спортивными брендами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Nike. Екатеринбург, найк, nike, одежда, магазин
В новом спортивном магазине в Екатеринбурге будут представлены популярные бренды (архивное фото) Фото:

Новый магазин Lamoda Sport Outlet открылся в ТРЦ «Гринвич» на месте ушедшего из России бренда Nike. Корреспондент агентства прогулялся по магазину, чтобы проверить наличие брендов и их стоимость.

Большую часть мультибрендового магазина Lamoda Sport занимает спортивная одежда и обувь фирмы Adidas. Чуть меньше представлено вещей популярных брендов Under Armour и Puma. От Nike замечены всего три модели кроссовок.

Кеды «Adidas Gazelle» в офлайн магазине Lamoda Sport Outlet покупателям обойдутся в 15 999 рубля. При этом такую же модель обуви на официальном сайте Lamoda можно приобрести за 10 999 рубля. Также в мультибрендовом магазине сейчас проходит межсезонная распродажа со скидками. Например, сланцы «Adidas» можно приобрести за 7 399 вместо 9 299 рубля.

На горячей линии Lamoda Sport Outlet корреспонденту URA.RU сообщили, что в Екатеринбурге работает еще одна точка в ТЦ «Кит». Открытие магазинов в заявленных торговых центрах «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories ожидается в ближайшее время, но даты не раскрывают.

Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ. В конце прошлого года агентство сообщало, что старт работы мультибрендовых магазинов в Свердловской области запланирован на первый квартал 2024 года.

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Новый магазин Lamoda Sport Outlet открылся в ТРЦ «Гринвич» на месте ушедшего из России бренда Nike. Корреспондент агентства прогулялся по магазину, чтобы проверить наличие брендов и их стоимость. Большую часть мультибрендового магазина Lamoda Sport занимает спортивная одежда и обувь фирмы Adidas. Чуть меньше представлено вещей популярных брендов Under Armour и Puma. От Nike замечены всего три модели кроссовок. Кеды «Adidas Gazelle» в офлайн магазине Lamoda Sport Outlet покупателям обойдутся в 15 999 рубля. При этом такую же модель обуви на официальном сайте Lamoda можно приобрести за 10 999 рубля. Также в мультибрендовом магазине сейчас проходит межсезонная распродажа со скидками. Например, сланцы «Adidas» можно приобрести за 7 399 вместо 9 299 рубля. На горячей линии Lamoda Sport Outlet корреспонденту URA.RU сообщили, что в Екатеринбурге работает еще одна точка в ТЦ «Кит». Открытие магазинов в заявленных торговых центрах «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories ожидается в ближайшее время, но даты не раскрывают. Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ. В конце прошлого года агентство сообщало, что старт работы мультибрендовых магазинов в Свердловской области запланирован на первый квартал 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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