Когда в Екатеринбурге откроются магазины с Adidas и Nike

Магазины Lamoda Sport Outlet, где будет представлена одежда брендов Adidas и Nike, откроются в Екатеринбурге до конца марта 2024-го. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Lamoda.
«Большое количество открытий запланировано на первый квартал 2024 года, в том числе и в Екатеринбурге. Размещаться они [Lamoda Sport Outlet] будут в основных ТЦ города», — анонсировали там.
На сайте магазина отмечены пять точек, где предполагается открытие Lamoda Sport Outlet. Это ТЦ «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Гринвич», ТЦ «Кит», ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories.
Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ.
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