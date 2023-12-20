20 декабря 2023

Когда в Екатеринбурге откроются магазины с Adidas и Nike

В Екатеринбурге магазины с брендами Adidas и Nike откроются в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины Адидас в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург , адидас, магазин adidas
В начале 2024 года «Lamoda» откроет спортивные магазины в Екатеринбурге Фото:

Магазины Lamoda Sport Outlet, где будет представлена одежда брендов Adidas и Nike, откроются в Екатеринбурге до конца марта 2024-го. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Lamoda.

«Большое количество открытий запланировано на первый квартал 2024 года, в том числе и в Екатеринбурге. Размещаться они [Lamoda Sport Outlet] будут в основных ТЦ города», — анонсировали там.

На сайте магазина отмечены пять точек, где предполагается открытие Lamoda Sport Outlet. Это ТЦ «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Гринвич», ТЦ «Кит», ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories.

Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ.

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Магазины Lamoda Sport Outlet, где будет представлена одежда брендов Adidas и Nike, откроются в Екатеринбурге до конца марта 2024-го. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Lamoda. «Большое количество открытий запланировано на первый квартал 2024 года, в том числе и в Екатеринбурге. Размещаться они [Lamoda Sport Outlet] будут в основных ТЦ города», — анонсировали там. На сайте магазина отмечены пять точек, где предполагается открытие Lamoda Sport Outlet. Это ТЦ «Омега» на Уралмаше, ТЦ «Гринвич», ТЦ «Кит», ТЦ «Мега» и Outlet Brand Stories. Adidas и Nike ушли из Екатеринбурга в марте 2022-го. Компании покинули российский рынок в рамках санкционной кампании Запада против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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