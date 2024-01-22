22 января 2024

Геофизическая служба РАН подтвердила вероятность землетрясения в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Гоголя 109, Куйбышева 15
Курганцев эвакуировали из здания по улице Гоголя, 109 Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Специалисты Геофизической службы Российской академии наук подтвердили, что есть вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией, или его последствия могли дойти до Кургана. Эксперты уже получали информацию об активности из ближайших городов. Об этом сотрудники организации сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Вероятность, что в Кургане было землетрясение — есть. Например, у нас начинали поступать сообщения в 21:00 по московскому времени. Думаем, что это связано. Нам уже поступали звонки из Тюмени. Обычно в самых высоких сооружениях сейсмическая активность наиболее проявляется», — рассказали URA.RU эксперты. Ранее журналисты информагентства писали, что первые следы сейсмической активности в Кургане начали проявляться примерно в 23:20 по уральскому времени.

Корреспонденту URA.RU пояснили, что активность выявляется с помощью специального оборудования. У Геофизической службы РАН установлена сеть сейсмических станций по всему миру. Их программа регистрирует информацию и автоматически выявляет эпицентры. «Мы фиксируем только регионы, в которых произошло землетрясение. А вот куда оно дальше по поверхности пройдет — зависит от глубины, магнитуды и другого», — пояснили URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганцев срочно эвакуировали из 17-этажных домов. Жители пожаловались на качающиеся люстры и звуки треска в стенах. После этого URA.RU запустило онлайн-трансляцию со всей информацией, которая известна об эвакуации.

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Специалисты Геофизической службы Российской академии наук подтвердили, что есть вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией, или его последствия могли дойти до Кургана. Эксперты уже получали информацию об активности из ближайших городов. Об этом сотрудники организации сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вероятность, что в Кургане было землетрясение — есть. Например, у нас начинали поступать сообщения в 21:00 по московскому времени. Думаем, что это связано. Нам уже поступали звонки из Тюмени. Обычно в самых высоких сооружениях сейсмическая активность наиболее проявляется», — рассказали URA.RU эксперты. Ранее журналисты информагентства писали, что первые следы сейсмической активности в Кургане начали проявляться примерно в 23:20 по уральскому времени. Корреспонденту URA.RU пояснили, что активность выявляется с помощью специального оборудования. У Геофизической службы РАН установлена сеть сейсмических станций по всему миру. Их программа регистрирует информацию и автоматически выявляет эпицентры. «Мы фиксируем только регионы, в которых произошло землетрясение. А вот куда оно дальше по поверхности пройдет — зависит от глубины, магнитуды и другого», — пояснили URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганцев срочно эвакуировали из 17-этажных домов. Жители пожаловались на качающиеся люстры и звуки треска в стенах. После этого URA.RU запустило онлайн-трансляцию со всей информацией, которая известна об эвакуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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