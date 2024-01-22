В Екатеринбурге учитель из Индии показал неприличный жест школьникам. Видео

23 января 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Дети сняли провокационный момент с учителем на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге учитель индийского происхождения, который преподает английский язык в школе №175 Haян Мaлик, показывал детям непристойный жест. Такая реакция педагога возникла на нецензурную брань, которую написали школьники на доске. Соответствующее видео имеется в распоряжении URA.RU. «Ученики написали на английском языке мат, а когда педагог Haян Мaлик увидел текст на доске, то поднял два средних пальца. Некоторых ребят этот момент повеселил, но нашлись и те ученики, которые сочли подобное поведение педагога недопустимым. Возможно, дети довели учителя», — поделился собеседник URA.RU на условиях анонимности. Ранее в редакцию URA.RU обратились родители, которые пожаловались на Наяна Малика и на его методы преподавания английского языка. Родители утверждают, что педагог называет детей тупицами и обезьянами. Кроме того, претензии возникли и на построение учебного процесса в целом. По мнению родителей, обучение проходит с нарушениями. В качестве примера они привели то, что учитель часто сидит в телефоне и не обращает внимание на происходящее в классе. Родители написали обращение на имя директора учебного заведения. Позже сам педагог написал пост в соцсети, где обвинил родителей в клевете. Мэрия Екатеринбурга сочла работу учителя соответствующей требованиям ФЗ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге учитель индийского происхождения, который преподает английский язык в школе №175 Haян Мaлик, показывал детям непристойный жест. Такая реакция педагога возникла на нецензурную брань, которую написали школьники на доске. Соответствующее видео имеется в распоряжении URA.RU. «Ученики написали на английском языке мат, а когда педагог Haян Мaлик увидел текст на доске, то поднял два средних пальца. Некоторых ребят этот момент повеселил, но нашлись и те ученики, которые сочли подобное поведение педагога недопустимым. Возможно, дети довели учителя», — поделился собеседник URA.RU на условиях анонимности. Ранее в редакцию URA.RU обратились родители, которые пожаловались на Наяна Малика и на его методы преподавания английского языка. Родители утверждают, что педагог называет детей тупицами и обезьянами. Кроме того, претензии возникли и на построение учебного процесса в целом. По мнению родителей, обучение проходит с нарушениями. В качестве примера они привели то, что учитель часто сидит в телефоне и не обращает внимание на происходящее в классе. Родители написали обращение на имя директора учебного заведения. Позже сам педагог написал пост в соцсети, где обвинил родителей в клевете. Мэрия Екатеринбурга сочла работу учителя соответствующей требованиям ФЗ.