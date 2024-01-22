Мэрия Екатеринбурга заступилась за учителя из Индии, обзывавшего детей тупицами

23 января 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Мэрия уральской столицы считает, что работа учителя соответствует ФЗ Фото: Размик Закарян © URA.RU Учитель индийского происхождения, преподающий английский язык в школе №175 Haян Мaлик, которого родители обвинили в некомпетентности и пожаловались на то, что он называет детей тупицами и обезьянами, не нарушает учебный процесс и действует в соответствии с образовательным стандартом. Такую информацию журналисту URA.RU предоставили в мэрии Екатеринбурга. «По факту заявленной претензии сообщаем следующее: учитель английского языка МАОУ СОШ № 175 Малик Наян является гражданином Российской Федерации, владение русским языком достаточное для полноценной организации образовательного процесса. Он имеет высшее педагогическое образование, полученное в Индии, признаваемое в Российской Федерации, что позволяет ему осуществлять педагогическую деятельность в общеобразовательной школе», — отметили в горадминистрации. Домашнее задание учитель выдает на английском языке, не всегда давая пояснения на русском языке, так как в соответствии с Федеральным образовательным стандартом учащиеся шестого класса должны понимать на слух обращенную речь учителя при непосредственном общении. «По вопросу некорректного отношения к учащимся администрацией школы будет произведено внутреннее расследование. Ранее обращений по данному вопросу не поступало. Объединение класса, ранее разделенного на две группы, вызвано производственной необходимостью, в связи с тем, что учитель второй группы уволилась 22.12.2024 года, поэтому и было принято решение об объединении групп, чтобы весь учебный материал был выдан полностью. Администрация МАОУ СОШ осуществляет поиски и подбор педагога на вакантную должность», — заявили в мэрии. Ранее в редакцию URA.RU обратились родители с жалобой преподавателя из Индии, который, по их словам, обзывает детей на английском языке. Школьники жаловались родителям на то, что педагог не объясняет материал на русском, в связи с чем ученики массового получали двойки, в лучшем случае — тройки. Родители написали обращение на имя директора учебного заведения. Позже Haян Мaлик написал пост в соцсети, где обвинил родителей в клевете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учитель индийского происхождения, преподающий английский язык в школе №175 Haян Мaлик, которого родители обвинили в некомпетентности и пожаловались на то, что он называет детей тупицами и обезьянами, не нарушает учебный процесс и действует в соответствии с образовательным стандартом. Такую информацию журналисту URA.RU предоставили в мэрии Екатеринбурга. «По факту заявленной претензии сообщаем следующее: учитель английского языка МАОУ СОШ № 175 Малик Наян является гражданином Российской Федерации, владение русским языком достаточное для полноценной организации образовательного процесса. Он имеет высшее педагогическое образование, полученное в Индии, признаваемое в Российской Федерации, что позволяет ему осуществлять педагогическую деятельность в общеобразовательной школе», — отметили в горадминистрации. Домашнее задание учитель выдает на английском языке, не всегда давая пояснения на русском языке, так как в соответствии с Федеральным образовательным стандартом учащиеся шестого класса должны понимать на слух обращенную речь учителя при непосредственном общении. «По вопросу некорректного отношения к учащимся администрацией школы будет произведено внутреннее расследование. Ранее обращений по данному вопросу не поступало. Объединение класса, ранее разделенного на две группы, вызвано производственной необходимостью, в связи с тем, что учитель второй группы уволилась 22.12.2024 года, поэтому и было принято решение об объединении групп, чтобы весь учебный материал был выдан полностью. Администрация МАОУ СОШ осуществляет поиски и подбор педагога на вакантную должность», — заявили в мэрии. Ранее в редакцию URA.RU обратились родители с жалобой преподавателя из Индии, который, по их словам, обзывает детей на английском языке. Школьники жаловались родителям на то, что педагог не объясняет материал на русском, в связи с чем ученики массового получали двойки, в лучшем случае — тройки. Родители написали обращение на имя директора учебного заведения. Позже Haян Мaлик написал пост в соцсети, где обвинил родителей в клевете.