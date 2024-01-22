В Тюмени взлетели цены на малогабаритные квартиры

В Тюмени цены на квартиры до 32 квадратных метров выросли на 15%

23 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

По прогнозам риелторов, цены на маленькие квартиры будут только повышаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За 2023 год в Тюмени выросли цены на квартиры, площадь которых не более 32 квадратных метров. В среднем такая недвижимость стала дороже на 15%. Отчет об этом опубликован на сайте федерального портала «Мир квартир». Данные представлены на вторичном рынке недвижимости. «Квадратный метр малогабариток на рынке недвижимости Тюмени за год вырос на 15,0%. Средний лот сейчас стоит на 15,5% больше — 3,1 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что малогабаритные квартиры быстро растут в цене, потому как являются ликвидным товаром. Их проще сдавать в аренду, а затем перепродать. Как отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, стоимость квадратного метра небольшого жилья обогнала по росту другие типы жилья. По прогнозам специалистов, в 2024 году цены на квартиры-невелички будут только расти. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подешевели квартиры в домах бизнес-класса. Жилье для «богатых» за месяц упало в цене почти на 13%.

За 2023 год в Тюмени выросли цены на квартиры, площадь которых не более 32 квадратных метров. В среднем такая недвижимость стала дороже на 15%. Отчет об этом опубликован на сайте федерального портала «Мир квартир». Данные представлены на вторичном рынке недвижимости. «Квадратный метр малогабариток на рынке недвижимости Тюмени за год вырос на 15,0%. Средний лот сейчас стоит на 15,5% больше — 3,1 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что малогабаритные квартиры быстро растут в цене, потому как являются ликвидным товаром. Их проще сдавать в аренду, а затем перепродать. Как отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, стоимость квадратного метра небольшого жилья обогнала по росту другие типы жилья. По прогнозам специалистов, в 2024 году цены на квартиры-невелички будут только расти. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подешевели квартиры в домах бизнес-класса. Жилье для «богатых» за месяц упало в цене почти на 13%.