Курганское МЧС привезет из Москвы оборудование для проверки дефектов домов

Представители Главного управления МЧС России по Курганской области попросили Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС оборудование определить устойчивость высоток, жителей которых эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
«В настоящее время принято решение о привлечении мобильного диагностического комплекса „Струна“ ВНИИ ГО и ЧС МЧС России из города Москва для проведения анализа устойчивости и определения повреждения зданий», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Черногородцев. В ведомстве отметили, что жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах.
Из двух семнадцатиэтажек, жильцы которых жаловались на толчки, эвакуировали 246 человек. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение, произошедшее на границе Китая и Казахстана или его последствия могли дойти до Кургана.
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