22 января 2024

Курганское МЧС привезет из Москвы оборудование для проверки дефектов домов

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Представители МЧС проверят дома на устойчивость Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Представители Главного управления МЧС России по Курганской области попросили Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС оборудование определить устойчивость высоток, жителей которых эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«В настоящее время принято решение о привлечении мобильного диагностического комплекса „Струна“ ВНИИ ГО и ЧС МЧС России из города Москва для проведения анализа устойчивости и определения повреждения зданий», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Черногородцев. В ведомстве отметили, что жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах.

Из двух семнадцатиэтажек, жильцы которых жаловались на толчки, эвакуировали 246 человек. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение, произошедшее на границе Китая и Казахстана или его последствия могли дойти до Кургана.

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Представители Главного управления МЧС России по Курганской области попросили Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС оборудование определить устойчивость высоток, жителей которых эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. «В настоящее время принято решение о привлечении мобильного диагностического комплекса „Струна“ ВНИИ ГО и ЧС МЧС России из города Москва для проведения анализа устойчивости и определения повреждения зданий», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Черногородцев. В ведомстве отметили, что жильцы домов жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины на стенах. Из двух семнадцатиэтажек, жильцы которых жаловались на толчки, эвакуировали 246 человек. Специалисты Геофизической службы Российской академии допустили, что землетрясение, произошедшее на границе Китая и Казахстана или его последствия могли дойти до Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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