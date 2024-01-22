22 января 2024

В Екатеринбурге резко выросли продажи новых смартфонов Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, айфон, apple, клавиатура
Смартфоны Apple оказались наиболее популярными среди екатеринбуржцев Фото:

В конце 2023 года старт продаж новой модели смартфона Apple в Екатеринбурге показал наилучшие результаты. Интерес к iPhone 15 оказался в 10 раз выше, чем интерес к модели 2022 года — iPhone 14. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«За октябрь 2023 года было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone. Это в десять раз больше, чем продажи предыдущей модели в 2022 году», — говорится в сообщении.

Также Apple занимает первое место по количеству проданных за 2023 год смартфонов. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе смартфонов занимает 60%.

На втором месте оказался Samsung, — эта модель занимает 15% от всех сделок по покупке мобильных телефонов. Тройку фаворитов замыкает бренд Хiaomi c долей 12% от всех продаж. Спрос на гаджеты этой марки за 2023 год вырос на 4%.

В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и Realme. На продажи смартфонов этих брендов пришлось 3% и 2% соответственно. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 7 тысяч и 12 тысяч рублей.

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В конце 2023 года старт продаж новой модели смартфона Apple в Екатеринбурге показал наилучшие результаты. Интерес к iPhone 15 оказался в 10 раз выше, чем интерес к модели 2022 года — iPhone 14. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «За октябрь 2023 года было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone. Это в десять раз больше, чем продажи предыдущей модели в 2022 году», — говорится в сообщении. Также Apple занимает первое место по количеству проданных за 2023 год смартфонов. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе смартфонов занимает 60%. На втором месте оказался Samsung, — эта модель занимает 15% от всех сделок по покупке мобильных телефонов. Тройку фаворитов замыкает бренд Хiaomi c долей 12% от всех продаж. Спрос на гаджеты этой марки за 2023 год вырос на 4%. В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и Realme. На продажи смартфонов этих брендов пришлось 3% и 2% соответственно. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 7 тысяч и 12 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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