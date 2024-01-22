В Екатеринбурге резко выросли продажи новых смартфонов Apple

23 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Смартфоны Apple оказались наиболее популярными среди екатеринбуржцев Фото: Анна Майорова © URA.RU В конце 2023 года старт продаж новой модели смартфона Apple в Екатеринбурге показал наилучшие результаты. Интерес к iPhone 15 оказался в 10 раз выше, чем интерес к модели 2022 года — iPhone 14. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».



«За октябрь 2023 года было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone. Это в десять раз больше, чем продажи предыдущей модели в 2022 году», — говорится в сообщении.



Также Apple занимает первое место по количеству проданных за 2023 год смартфонов. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе смартфонов занимает 60%.



На втором месте оказался Samsung, — эта модель занимает 15% от всех сделок по покупке мобильных телефонов. Тройку фаворитов замыкает бренд Хiaomi c долей 12% от всех продаж. Спрос на гаджеты этой марки за 2023 год вырос на 4%.



В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и Realme. На продажи смартфонов этих брендов пришлось 3% и 2% соответственно. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 7 тысяч и 12 тысяч рублей.

В конце 2023 года старт продаж новой модели смартфона Apple в Екатеринбурге показал наилучшие результаты. Интерес к iPhone 15 оказался в 10 раз выше, чем интерес к модели 2022 года — iPhone 14. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «За октябрь 2023 года было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone. Это в десять раз больше, чем продажи предыдущей модели в 2022 году», — говорится в сообщении. Также Apple занимает первое место по количеству проданных за 2023 год смартфонов. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе смартфонов занимает 60%. На втором месте оказался Samsung, — эта модель занимает 15% от всех сделок по покупке мобильных телефонов. Тройку фаворитов замыкает бренд Хiaomi c долей 12% от всех продаж. Спрос на гаджеты этой марки за 2023 год вырос на 4%. В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и Realme. На продажи смартфонов этих брендов пришлось 3% и 2% соответственно. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 7 тысяч и 12 тысяч рублей.