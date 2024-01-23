В Челябинскую область направят 140 новых автобусов

Челябинская область получила финансирование на 140 новых автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2024 году планируют обновить автобусный парк в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планы представили на отраслевом дне на выставке «Россия» (ВДНХ). Речь идет о 140 низкопольных автобусах, сообщил URA.RU замначальника Упрдор «Южный Урал» Вячеслав Донатов.

«Отдельный блок на выставке „Россия“ был посвящен обновлению пассажирского транспорта в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Мы обсудили приоритетные задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Наш регион получил финансирование на 140 низкопольных автобусов на 2024 год», — рассказал URA.RU Донатов.

Из общего числа автобусов 50 приобретут в лизинг, на 90 единиц транспорта будет предоставлено кредитование. Донатов отметил, что в планах государства — внедрение инноваций в пассажирские и грузовые перевозки.