В Челябинскую область направят 140 новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
Челябинская область получила финансирование на 140 новых автобусов Фото:

В Челябинской области в 2024 году планируют обновить автобусный парк в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планы представили на отраслевом дне на выставке «Россия» (ВДНХ). Речь идет о 140 низкопольных автобусах, сообщил URA.RU замначальника Упрдор «Южный Урал» Вячеслав Донатов.

«Отдельный блок на выставке „Россия“ был посвящен обновлению пассажирского транспорта в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Мы обсудили приоритетные задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Наш регион получил финансирование на 140 низкопольных автобусов на 2024 год», — рассказал URA.RU Донатов.

Из общего числа автобусов 50 приобретут в лизинг, на 90 единиц транспорта будет предоставлено кредитование. Донатов отметил, что в планах государства — внедрение инноваций в пассажирские и грузовые перевозки.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в 2024 году планируют обновить автобусный парк в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планы представили на отраслевом дне на выставке «Россия» (ВДНХ). Речь идет о 140 низкопольных автобусах, сообщил URA.RU замначальника Упрдор «Южный Урал» Вячеслав Донатов. «Отдельный блок на выставке „Россия“ был посвящен обновлению пассажирского транспорта в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Мы обсудили приоритетные задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Наш регион получил финансирование на 140 низкопольных автобусов на 2024 год», — рассказал URA.RU Донатов. Из общего числа автобусов 50 приобретут в лизинг, на 90 единиц транспорта будет предоставлено кредитование. Донатов отметил, что в планах государства — внедрение инноваций в пассажирские и грузовые перевозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...