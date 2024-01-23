Волки мигрируют в Курганскую область вслед за косулями

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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., зоопарк, решетка, волк, животное, хищник, зверь, самец, млекопитающее
Волки мигрируют в Курганскую область из Тюменской и Свердловской областей Фото:

В Курганскую область волки мигрируют вслед за косулями. Профессиональные охотники отмечают, что хищники переходят в регион из Тюменской и Свердловской областей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганского Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов.

«Среднестатистическое количество волков в Курганской области — 60-80 голов в год. Они могут переходить из Тюменской и Свердловской областей. Они также могут идти за косулей, потому кормовая база сеголетки угасает», — рассказал URA.RU Михайлов.

Отмечается, что у волков также есть сезонные миграции, как и у косуль. Переход за своей добычей позволяет хищникам облегчить свою жизнь, так как им приходится меньше охотиться. Михайлов также пояснил, что сами волки, по сути, скитальцы. С его слов, часть волков переходит из одного региона в другой.

Ранее URA.RU писало о том, откуда в Курганскую область приходят косули-мигранты. В начале 2024 года регион столкнулся с нашествием данных животных.

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В Курганскую область волки мигрируют вслед за косулями. Профессиональные охотники отмечают, что хищники переходят в регион из Тюменской и Свердловской областей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганского Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Среднестатистическое количество волков в Курганской области — 60-80 голов в год. Они могут переходить из Тюменской и Свердловской областей. Они также могут идти за косулей, потому кормовая база сеголетки угасает», — рассказал URA.RU Михайлов. Отмечается, что у волков также есть сезонные миграции, как и у косуль. Переход за своей добычей позволяет хищникам облегчить свою жизнь, так как им приходится меньше охотиться. Михайлов также пояснил, что сами волки, по сути, скитальцы. С его слов, часть волков переходит из одного региона в другой. Ранее URA.RU писало о том, откуда в Курганскую область приходят косули-мигранты. В начале 2024 года регион столкнулся с нашествием данных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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