Волки мигрируют в Курганскую область вслед за косулями

23 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Волки мигрируют в Курганскую область из Тюменской и Свердловской областей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганскую область волки мигрируют вслед за косулями. Профессиональные охотники отмечают, что хищники переходят в регион из Тюменской и Свердловской областей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганского Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Среднестатистическое количество волков в Курганской области — 60-80 голов в год. Они могут переходить из Тюменской и Свердловской областей. Они также могут идти за косулей, потому кормовая база сеголетки угасает», — рассказал URA.RU Михайлов. Отмечается, что у волков также есть сезонные миграции, как и у косуль. Переход за своей добычей позволяет хищникам облегчить свою жизнь, так как им приходится меньше охотиться. Михайлов также пояснил, что сами волки, по сути, скитальцы. С его слов, часть волков переходит из одного региона в другой. Ранее URA.RU писало о том, откуда в Курганскую область приходят косули-мигранты. В начале 2024 года регион столкнулся с нашествием данных животных.

В Курганскую область волки мигрируют вслед за косулями. Профессиональные охотники отмечают, что хищники переходят в регион из Тюменской и Свердловской областей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганского Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Среднестатистическое количество волков в Курганской области — 60-80 голов в год. Они могут переходить из Тюменской и Свердловской областей. Они также могут идти за косулей, потому кормовая база сеголетки угасает», — рассказал URA.RU Михайлов. Отмечается, что у волков также есть сезонные миграции, как и у косуль. Переход за своей добычей позволяет хищникам облегчить свою жизнь, так как им приходится меньше охотиться. Михайлов также пояснил, что сами волки, по сути, скитальцы. С его слов, часть волков переходит из одного региона в другой. Ранее URA.RU писало о том, откуда в Курганскую область приходят косули-мигранты. В начале 2024 года регион столкнулся с нашествием данных животных.