Челябинск снизил выбросы в окружающую среду на 43%

Алексей Текслер заявил, что Челябинск снизил выбросы в окружающую среду на 43% по сравнению с 2017 годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 января заявил, что Челябинск является лидером в стране по снижению выбросов и экологического ущерба окружающей среде. Такое заявление Текслер сделал на заседании координационного совета по вопросам экологии, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«По указу президента перед нами поставлена задача обеспечить уменьшение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух Челябинска и Магнитогорска не менее, чем на 20 процентов по сравнению с 2017 годом. По данным отчета Минприроды России о выполнении федерального проекта „Чистый воздух“, в 12 городах страны в среднем уменьшились на 12 процентов, а самое большое снижение достигнуто в Челябинске — 43 процента», — заявил Текслер.

Причина сокращения — закрытие городской свалки и работа по снижению выбросов в промышленных предприятиях. Заседание координационного совета состоялось на Челябинском металлургическом комбинате, где Текслер проконтролировал исполнение экологических обязательств.

По словам губернатора, благодаря предпринимаемым мерам ЧМК снизил выбросы на 27 процентов. Текслер запустил на производстве аспирацию литейного двора доменной печи № 4 и воздухоочистку электросталеплавильного производства. Эти два проекта снизят объем выбросов на 317 и 50 тонн в год соответственно. В 2024 году будет запущена система аспирация литейного двора доменной печи № 5, что внесет дополнительный вклад в экологическую благоприятность работы комбината.

Текслер добавил, что достигнутые результаты — не повод останавливаться. Работа по снижению экологической нагрузки на окружающую среду в регионе будет продолжена.