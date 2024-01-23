В Челябинской области за неделю произошло рекордное количество землетрясений

В Челябинской области за неделю с 15 по 21 января произошло семь землетрясений — рекордное количество подземных толчков с начала 2024 года. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«В 40 километрах от Челябинска в Чебаркульском районе 15 января произошло первое землетрясение магнитудой 3,6 единиц. 17 января подземный толчки магнитудой 2,6 единиц зафиксированы в Нагайбакском районе», — указано на сайте.
Еще два землетрясения произошли 18 января. В семь часов утра по всемирному координированному времени (UTC) толчки магнитудой 3,2 единицы заметили на границе с Октябрьским районом в Костанайской области (Казахстан). Через три часа в Варненском районе зафиксировали колебания на 0,3 единицы слабее.
В Нагайбакском районе 20 января произошло еще одно землетрясение магнитудой 2,6 единиц. 21 января сейсмологи КНДЦ зафиксировали колебания в 20 километрах от Магнитогорска на границе с Республикой Башкортостан. Через 40 минут толчки произошли в Варненском районе. Оба землетрясения были магнитудой, равной 2,6-2,7 единицам по шкале Рихтера.
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