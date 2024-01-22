В Кольцово экстренно нагрянули кинологи, спровоцировав огромную очередь

23 января 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Очередь возникла в терминале В Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У екатеринбургского аэропорта Кольцово скопилась гигантская очередь. Такая ситуация возникла при входе в терминал В, где работают кинологи. «Это какой-то апокалипсис. Очередь на вход огромная. Люди опаздывают на рейсы. В аэропорту проходят мероприятия по обеспечению безопасности», — пишет E1, ссылаясь на слова пассажиров. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 13:29 В Кольцово журналисту URA.RU сообщили, что очередь сформировалась в связи с прибытием большого числа пассажиров. «Она наблюдалась непродолжительное время — порядка 10 минут. Сейчас затруднений на входах в аэропорт нет», — отметили в пресс-службе аэропорта.

У екатеринбургского аэропорта Кольцово скопилась гигантская очередь. Такая ситуация возникла при входе в терминал В, где работают кинологи. «Это какой-то апокалипсис. Очередь на вход огромная. Люди опаздывают на рейсы. В аэропорту проходят мероприятия по обеспечению безопасности», — пишет E1, ссылаясь на слова пассажиров. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 13:29 В Кольцово журналисту URA.RU сообщили, что очередь сформировалась в связи с прибытием большого числа пассажиров. «Она наблюдалась непродолжительное время — порядка 10 минут. Сейчас затруднений на входах в аэропорт нет», — отметили в пресс-службе аэропорта.