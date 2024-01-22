22 января 2024

В Кольцово экстренно нагрянули кинологи, спровоцировав огромную очередь

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, касса, очередь , чемодан, поводок, пассажиры, туристы, вылет, собака в аэропорту
Очередь возникла в терминале В Фото:

У екатеринбургского аэропорта Кольцово скопилась гигантская очередь. Такая ситуация возникла при входе в терминал В, где работают кинологи.

«Это какой-то апокалипсис. Очередь на вход огромная. Люди опаздывают на рейсы. В аэропорту проходят мероприятия по обеспечению безопасности», — пишет E1, ссылаясь на слова пассажиров.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 13:29

В Кольцово журналисту URA.RU сообщили, что очередь сформировалась в связи с прибытием большого числа пассажиров. «Она наблюдалась непродолжительное время — порядка 10 минут. Сейчас затруднений на входах в аэропорт нет», — отметили в пресс-службе аэропорта.

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У екатеринбургского аэропорта Кольцово скопилась гигантская очередь. Такая ситуация возникла при входе в терминал В, где работают кинологи. «Это какой-то апокалипсис. Очередь на вход огромная. Люди опаздывают на рейсы. В аэропорту проходят мероприятия по обеспечению безопасности», — пишет E1, ссылаясь на слова пассажиров. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 13:29 В Кольцово журналисту URA.RU сообщили, что очередь сформировалась в связи с прибытием большого числа пассажиров. «Она наблюдалась непродолжительное время — порядка 10 минут. Сейчас затруднений на входах в аэропорт нет», — отметили в пресс-службе аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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