В Кольцово экстренно нагрянули кинологи, спровоцировав огромную очередь

У екатеринбургского аэропорта Кольцово скопилась гигантская очередь. Такая ситуация возникла при входе в терминал В, где работают кинологи.
«Это какой-то апокалипсис. Очередь на вход огромная. Люди опаздывают на рейсы. В аэропорту проходят мероприятия по обеспечению безопасности», — пишет E1, ссылаясь на слова пассажиров.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.
Обновлено в 13:29
В Кольцово журналисту URA.RU сообщили, что очередь сформировалась в связи с прибытием большого числа пассажиров. «Она наблюдалась непродолжительное время — порядка 10 минут. Сейчас затруднений на входах в аэропорт нет», — отметили в пресс-службе аэропорта.
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