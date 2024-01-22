Происшествия Пермский подросток сбежал из дома и отправился во Владивосток, чтобы купить авто 23 января 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Подростка обнаружили в поезде Москва — Владивосток Фото: Сергей Русанов © URA.RU Подросток из Пермского края сбежал из дома, чтобы купить японский автомобиль во Владивостоке. Пока его не заметили в поезде, он числился без вести пропавшим. «Сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде Москва — Владивосток 17-летнего подростка из Пермского края. Оказалось, что он сбежал из дома, чтобы во Владивостоке купить автомобиль японского производства. Средства на авто подросток планировал заработать на месте», — сообщается в официальном сообществе транспортной полиции Забайкалья в соцсети «ВКонтакте». Известно, что пока парня не обнаружили полицейские, он считался пропавшим без вести. После того как с подростком провели профилактическую беседу, его поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Белогорске. Подросток из Пермского края сбежал из дома, чтобы купить японский автомобиль во Владивостоке. Пока его не заметили в поезде, он числился без вести пропавшим. «Сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде Москва — Владивосток 17-летнего подростка из Пермского края. Оказалось, что он сбежал из дома, чтобы во Владивостоке купить автомобиль японского производства. Средства на авто подросток планировал заработать на месте», — сообщается в официальном сообществе транспортной полиции Забайкалья в соцсети «ВКонтакте». Известно, что пока парня не обнаружили полицейские, он считался пропавшим без вести. После того как с подростком провели профилактическую беседу, его поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Белогорске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям