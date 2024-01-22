Пермский подросток сбежал из дома и отправился во Владивосток, чтобы купить авто

Подросток из Пермского края сбежал из дома, чтобы купить японский автомобиль во Владивостоке. Пока его не заметили в поезде, он числился без вести пропавшим.
«Сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде Москва — Владивосток 17-летнего подростка из Пермского края. Оказалось, что он сбежал из дома, чтобы во Владивостоке купить автомобиль японского производства. Средства на авто подросток планировал заработать на месте», — сообщается в официальном сообществе транспортной полиции Забайкалья в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что пока парня не обнаружили полицейские, он считался пропавшим без вести. После того как с подростком провели профилактическую беседу, его поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Белогорске.
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