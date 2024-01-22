22 января 2024

Пермский подросток сбежал из дома и отправился во Владивосток, чтобы купить авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, вагон поезда, транспортная безопасность
Подростка обнаружили в поезде Москва — Владивосток Фото:

Подросток из Пермского края сбежал из дома, чтобы купить японский автомобиль во Владивостоке. Пока его не заметили в поезде, он числился без вести пропавшим.

«Сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде Москва — Владивосток 17-летнего подростка из Пермского края. Оказалось, что он сбежал из дома, чтобы во Владивостоке купить автомобиль японского производства. Средства на авто подросток планировал заработать на месте», — сообщается в официальном сообществе транспортной полиции Забайкалья в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что пока парня не обнаружили полицейские, он считался пропавшим без вести. После того как с подростком провели профилактическую беседу, его поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Белогорске.

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Подросток из Пермского края сбежал из дома, чтобы купить японский автомобиль во Владивостоке. Пока его не заметили в поезде, он числился без вести пропавшим. «Сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде Москва — Владивосток 17-летнего подростка из Пермского края. Оказалось, что он сбежал из дома, чтобы во Владивостоке купить автомобиль японского производства. Средства на авто подросток планировал заработать на месте», — сообщается в официальном сообществе транспортной полиции Забайкалья в соцсети «ВКонтакте». Известно, что пока парня не обнаружили полицейские, он считался пропавшим без вести. После того как с подростком провели профилактическую беседу, его поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Белогорске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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