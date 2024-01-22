Окружному загсу в ЯНАО дадут огня

Семья ямальцев Александра Худи и Илоны Окотэтто привезет в ЯНАО лампаду со священным огнем. По имеющейся в агентстве информации, огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы Урала.
«Семья Александра Худи и Илоны Окотэтто доставит огонь на Ямал, откуда он отправится во все регионы УрФО. Огонь передадут в окружной загс и храм Петра и Павла в Салехарде», — сообщает источник.
В Салехардской епархии уточняют, что встреча православных с огнем, зажженным от лампады перед мощами благоверных Муромских чудотворцев, состоится в кафедральном соборе. Священный огонь будет гореть перед иконой и мощами святых Петра и Февронии.
Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленные поселки ЯНАО Щучье и Белоярск иерей Сергей Кузнецов привез частицы мощей святителя Луки Крымского. Они хранятся в окружной клинической больнице.
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