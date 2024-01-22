22 января 2024

Окружному загсу в ЯНАО дадут огня

Семья из Ямала доставит в окружной загс и храм священный огонь
© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, икона, лампада, церковь, церковная служба, образ, свечки, православный храм, христианство, православие
Семья из ЯНАО привезет священный огонь для загса и кафедрального собора Фото:

Семья ямальцев Александра Худи и Илоны Окотэтто привезет в ЯНАО лампаду со священным огнем. По имеющейся в агентстве информации, огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы Урала.

«Семья Александра Худи и Илоны Окотэтто доставит огонь на Ямал, откуда он отправится во все регионы УрФО. Огонь передадут в окружной загс и храм Петра и Павла в Салехарде», — сообщает источник.

В Салехардской епархии уточняют, что встреча православных с огнем, зажженным от лампады перед мощами благоверных Муромских чудотворцев, состоится в кафедральном соборе. Священный огонь будет гореть перед иконой и мощами святых Петра и Февронии.

Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленные поселки ЯНАО Щучье и Белоярск иерей Сергей Кузнецов привез частицы мощей святителя Луки Крымского. Они хранятся в окружной клинической больнице.

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Семья ямальцев Александра Худи и Илоны Окотэтто привезет в ЯНАО лампаду со священным огнем. По имеющейся в агентстве информации, огонь для семейного очага доставят 24 января сначала в загс и кафедральный собор Салехардской епархии, затем он отправится во все регионы Урала. «Семья Александра Худи и Илоны Окотэтто доставит огонь на Ямал, откуда он отправится во все регионы УрФО. Огонь передадут в окружной загс и храм Петра и Павла в Салехарде», — сообщает источник. В Салехардской епархии уточняют, что встреча православных с огнем, зажженным от лампады перед мощами благоверных Муромских чудотворцев, состоится в кафедральном соборе. Священный огонь будет гореть перед иконой и мощами святых Петра и Февронии. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленные поселки ЯНАО Щучье и Белоярск иерей Сергей Кузнецов привез частицы мощей святителя Луки Крымского. Они хранятся в окружной клинической больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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