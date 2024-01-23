Из-за нападения волка курганских школьников переводят на частичный дистант

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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, документы, чиновник, заседание, собрание, руки
Курганские власти приняли новые меры из-за нападения волка Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Школьников второй смены из Петуховского округа Курганской области переведут на дистанционное обучение. Такое решение власти приняли из-за нападения волка на местную жительницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой администрации Петуховского округа.

«Вторую смену в городе Петухово решили перевести на дистанционное обучение. Это связано с тем, что ученики обычно в темное время суток возвращаются домой, что очень опасно в сложившейся ситуации», — делится с URA.RU источник.

Также сообщается, что нападавшего на женщину волка отправили на экспертизу. На совещании в администрации Петуховского округа прозвучало, что результаты анализов на бешенство ожидается 24 января.

Ранее URA.RU писало, что в Петуховском округе волк загрыз жительницу. Женщина умерла в больнице. Подозревают, что причиной нестандартного поведения волка стало бешенство.

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Школьников второй смены из Петуховского округа Курганской области переведут на дистанционное обучение. Такое решение власти приняли из-за нападения волка на местную жительницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой администрации Петуховского округа. «Вторую смену в городе Петухово решили перевести на дистанционное обучение. Это связано с тем, что ученики обычно в темное время суток возвращаются домой, что очень опасно в сложившейся ситуации», — делится с URA.RU источник. Также сообщается, что нападавшего на женщину волка отправили на экспертизу. На совещании в администрации Петуховского округа прозвучало, что результаты анализов на бешенство ожидается 24 января. Ранее URA.RU писало, что в Петуховском округе волк загрыз жительницу. Женщина умерла в больнице. Подозревают, что причиной нестандартного поведения волка стало бешенство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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