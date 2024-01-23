В курганских школах с февраля вырастет стоимость питания. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая. Курган, макароны, общепит, школьная еда, котлеты, еда, питание, столовая
В школьных столовых Кургана вырастет цена на обеды Фото:

Стоимость платных обедов в школьных столовых Кургана с февраля увеличится на 15 рублей. Об этом URA.RU рассказали родители учеников.

«Уважаемые родители. Все платники питаются по новому меню (97 рублей)», — сообщили курганцы об информации от учителей одной из городских школ. Изменения в стоимости произойдут с 1 февраля.

В настоящее время учащиеся платят за обед 82 рубля. Стоимость полдника не изменится, за него придется заплатить 75 рублей. Цены на питание уже поднимались после окончания новогодних каникул.

Редакция обратилась за комментариями в администрацию Кургана. На момент получения новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в меню столовых городских школ появились коктейли. Об изменениях сообщил директор курганского комбината питания депутатам гордумы.

В курганском школьном чате предупредили о росте цен на обеды
В курганском школьном чате предупредили о росте цен на обеды

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Стоимость платных обедов в школьных столовых Кургана с февраля увеличится на 15 рублей. Об этом URA.RU рассказали родители учеников. «Уважаемые родители. Все платники питаются по новому меню (97 рублей)», — сообщили курганцы об информации от учителей одной из городских школ. Изменения в стоимости произойдут с 1 февраля. В настоящее время учащиеся платят за обед 82 рубля. Стоимость полдника не изменится, за него придется заплатить 75 рублей. Цены на питание уже поднимались после окончания новогодних каникул. Редакция обратилась за комментариями в администрацию Кургана. На момент получения новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в меню столовых городских школ появились коктейли. Об изменениях сообщил директор курганского комбината питания депутатам гордумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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