Скандального пермского депутата Медведева сменит в гордуме неизвестный юрист

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, фракция кпрф
Претендент на вакантный мандат КПРФ не хочет от него отказываться Фото:
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Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России

Претендентом на мандат депутата гордумы Перми по спискам партии КПРФ является Николай Сидоров, юрист ЖСК «Триумф. Квартал 2». Его фамилия стоит следующей в списке в группе «Мотовилихинская №9», где вторым номером был лишенный мандата Сергей Медведев. Списки опубликованы на сайте крайизбиркома.

«Сидоров Никита Николаевич. Дата рождения — 11 июля 1994 года. Основное место работы или службы —Жилищно-строительный кооператив „Триумф. Квартал 2. Вторая очередь“, юрист», — говорится в документе.

По данным источников URA.RU, в политэлитах отказываться от мандата Сидоров не намерен. Раскритиковавшего СВО в хамской манере Сергея Медведева лишили полномочий 23 января. Он нарушил нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Медведев уехал за границу и изображает из себя жертву режима.

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Претендентом на мандат депутата гордумы Перми по спискам партии КПРФ является Николай Сидоров, юрист ЖСК «Триумф. Квартал 2». Его фамилия стоит следующей в списке в группе «Мотовилихинская №9», где вторым номером был лишенный мандата Сергей Медведев. Списки опубликованы на сайте крайизбиркома. «Сидоров Никита Николаевич. Дата рождения — 11 июля 1994 года. Основное место работы или службы —Жилищно-строительный кооператив „Триумф. Квартал 2. Вторая очередь“, юрист», — говорится в документе. По данным источников URA.RU, в политэлитах отказываться от мандата Сидоров не намерен. Раскритиковавшего СВО в хамской манере Сергея Медведева лишили полномочий 23 января. Он нарушил нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Медведев уехал за границу и изображает из себя жертву режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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