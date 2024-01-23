Скандального пермского депутата Медведева сменит в гордуме неизвестный юрист

23 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Претендент на вакантный мандат КПРФ не хочет от него отказываться Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России Претендентом на мандат депутата гордумы Перми по спискам партии КПРФ является Николай Сидоров, юрист ЖСК «Триумф. Квартал 2». Его фамилия стоит следующей в списке в группе «Мотовилихинская №9», где вторым номером был лишенный мандата Сергей Медведев. Списки опубликованы на сайте крайизбиркома. «Сидоров Никита Николаевич. Дата рождения — 11 июля 1994 года. Основное место работы или службы —Жилищно-строительный кооператив „Триумф. Квартал 2. Вторая очередь“, юрист», — говорится в документе. По данным источников URA.RU, в политэлитах отказываться от мандата Сидоров не намерен. Раскритиковавшего СВО в хамской манере Сергея Медведева лишили полномочий 23 января. Он нарушил нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Медведев уехал за границу и изображает из себя жертву режима.

Претендентом на мандат депутата гордумы Перми по спискам партии КПРФ является Николай Сидоров, юрист ЖСК «Триумф. Квартал 2». Его фамилия стоит следующей в списке в группе «Мотовилихинская №9», где вторым номером был лишенный мандата Сергей Медведев. Списки опубликованы на сайте крайизбиркома. «Сидоров Никита Николаевич. Дата рождения — 11 июля 1994 года. Основное место работы или службы —Жилищно-строительный кооператив „Триумф. Квартал 2. Вторая очередь“, юрист», — говорится в документе. По данным источников URA.RU, в политэлитах отказываться от мандата Сидоров не намерен. Раскритиковавшего СВО в хамской манере Сергея Медведева лишили полномочий 23 января. Он нарушил нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Медведев уехал за границу и изображает из себя жертву режима.