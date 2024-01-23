Скандального пермского депутата Медведева сменит в гордуме неизвестный юрист

Претендентом на мандат депутата гордумы Перми по спискам партии КПРФ является Николай Сидоров, юрист ЖСК «Триумф. Квартал 2». Его фамилия стоит следующей в списке в группе «Мотовилихинская №9», где вторым номером был лишенный мандата Сергей Медведев. Списки опубликованы на сайте крайизбиркома.
«Сидоров Никита Николаевич. Дата рождения — 11 июля 1994 года. Основное место работы или службы —Жилищно-строительный кооператив „Триумф. Квартал 2. Вторая очередь“, юрист», — говорится в документе.
По данным источников URA.RU, в политэлитах отказываться от мандата Сидоров не намерен. Раскритиковавшего СВО в хамской манере Сергея Медведева лишили полномочий 23 января. Он нарушил нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Медведев уехал за границу и изображает из себя жертву режима.
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