В ЯНАО выберут учителя и воспитателя года

23 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Педагогов ждут мастер-классы, тренинги и семинары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) стартовали первые испытания регионального конкурса педагогического мастерства в номинациях «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала». В состязаниях участвуют 23 победителя муниципальных этапов, сообщает пресс-служба правительства округа. «В номинации «Учитель года Ямала» участвуют 12 конкурсантов. Им предстоит сразиться в таких испытаниях, как «Урок», «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант». <…> Мастерство среди воспитателей демонстрируют 11 конкурсантов. Специалисты детсадов попробуют свои силы в пяти этапах: «Рабочий момент», «Моя педагогическая находка», «Мастер-класс для родителей», «4К современного мира», «Самооценка — откровение карьеристки», — говорится в сообщении правительства округа на официальном сайте. Педагогов ждут мастер-классы, тренинги и семинары, а также встреча с признанными экспертами в области педагогики и образования. Анонсирована и культурная программа. Итоги конкурса подведут 25 января. Ранее URA.RU сообщало, что глава столицы ЯНАО Алексей Титовский взял на личный контроль вопрос премиальных выплат педагогам дошкольных учреждений. Г лава Салехарда поручил департаменту образования проверить данную информацию.

В Муравленко (ЯНАО) стартовали первые испытания регионального конкурса педагогического мастерства в номинациях «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала». В состязаниях участвуют 23 победителя муниципальных этапов, сообщает пресс-служба правительства округа. «В номинации «Учитель года Ямала» участвуют 12 конкурсантов. Им предстоит сразиться в таких испытаниях, как «Урок», «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант». <…> Мастерство среди воспитателей демонстрируют 11 конкурсантов. Специалисты детсадов попробуют свои силы в пяти этапах: «Рабочий момент», «Моя педагогическая находка», «Мастер-класс для родителей», «4К современного мира», «Самооценка — откровение карьеристки», — говорится в сообщении правительства округа на официальном сайте. Педагогов ждут мастер-классы, тренинги и семинары, а также встреча с признанными экспертами в области педагогики и образования. Анонсирована и культурная программа. Итоги конкурса подведут 25 января. Ранее URA.RU сообщало, что глава столицы ЯНАО Алексей Титовский взял на личный контроль вопрос премиальных выплат педагогам дошкольных учреждений. Глава Салехарда поручил департаменту образования проверить данную информацию.