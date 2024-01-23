Пермяк украл золотые зубы, гитару и винтовку с прицелом

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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, оптический прицел, снайперская винтовка
Среди украденного имущества была винтовка Фото:

Пермяка будут судить за кражу ценных вещей. По версии следствия, он похитил имущество на общую сумму в 22 тысячи рублей из чужой квартиры, в которой жил во время отсутствия хозяев. Среди украденных 20-летним местным жителем вещей оказались золотая зубная коронка, гитара и пневматическая винтовка с прицелом.

«К совершению преступления причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. У него возник умысел похитить ценные вещи и сдать их в ломбард. Он вынес из квартиры золотую коронку для зубов, гитару, блендер и пневматическую винтовку с прицелом», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Вырученные в результате продажи вещей денежные средства пермяк потратил на личные нужды. Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Соликамска Пермского края будут судить за воровство в почтовом отделении, куда она устроилась работать. Женщина вскрыла посылку и украла драгоценности на сумму в 20 тысяч рублей.

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Пермяка будут судить за кражу ценных вещей. По версии следствия, он похитил имущество на общую сумму в 22 тысячи рублей из чужой квартиры, в которой жил во время отсутствия хозяев. Среди украденных 20-летним местным жителем вещей оказались золотая зубная коронка, гитара и пневматическая винтовка с прицелом. «К совершению преступления причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. У него возник умысел похитить ценные вещи и сдать их в ломбард. Он вынес из квартиры золотую коронку для зубов, гитару, блендер и пневматическую винтовку с прицелом», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Вырученные в результате продажи вещей денежные средства пермяк потратил на личные нужды. Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Соликамска Пермского края будут судить за воровство в почтовом отделении, куда она устроилась работать. Женщина вскрыла посылку и украла драгоценности на сумму в 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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