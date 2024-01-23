Пермяк украл золотые зубы, гитару и винтовку с прицелом

23 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Среди украденного имущества была винтовка Фото: Илья Московец © URA.RU Пермяка будут судить за кражу ценных вещей. По версии следствия, он похитил имущество на общую сумму в 22 тысячи рублей из чужой квартиры, в которой жил во время отсутствия хозяев. Среди украденных 20-летним местным жителем вещей оказались золотая зубная коронка, гитара и пневматическая винтовка с прицелом. «К совершению преступления причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. У него возник умысел похитить ценные вещи и сдать их в ломбард. Он вынес из квартиры золотую коронку для зубов, гитару, блендер и пневматическую винтовку с прицелом», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Вырученные в результате продажи вещей денежные средства пермяк потратил на личные нужды. Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Соликамска Пермского края будут судить за воровство в почтовом отделении, куда она устроилась работать. Женщина вскрыла посылку и украла драгоценности на сумму в 20 тысяч рублей.

Пермяка будут судить за кражу ценных вещей. По версии следствия, он похитил имущество на общую сумму в 22 тысячи рублей из чужой квартиры, в которой жил во время отсутствия хозяев. Среди украденных 20-летним местным жителем вещей оказались золотая зубная коронка, гитара и пневматическая винтовка с прицелом. «К совершению преступления причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. У него возник умысел похитить ценные вещи и сдать их в ломбард. Он вынес из квартиры золотую коронку для зубов, гитару, блендер и пневматическую винтовку с прицелом», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Вырученные в результате продажи вещей денежные средства пермяк потратил на личные нужды. Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Соликамска Пермского края будут судить за воровство в почтовом отделении, куда она устроилась работать. Женщина вскрыла посылку и украла драгоценности на сумму в 20 тысяч рублей.