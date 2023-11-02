Пермячку будут судить за воровство на почте

03 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Пермячка забрала драгоценности и отправила обратно коробку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительницу Соликамска (Пермский край) ожидает суд за кражу и присвоение денежных средств почтового отделения, куда она устроилась работать. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Наложенным платежом женщина заказала на свое имя драгоценные украшения. Фигурантка нашла на складе свою посылку, аккуратно вскрыла упаковку и забрала содержимое. Далее, используя персональный доступ, через программу по возврату почтовых отправлений сделала отметку об обратной отсылке товара», — говорится на сайте. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Также обвиняемая до этого совершила еще несколько должностных преступлений. Женщина приняла оплату товара у посетителей почты на 17 тысяч рублей, но деньги положила не в кассу, а себе в карман. Обо всех фактах растраты узнала директор отделения. Сама женщина вину признала и возместила часть ущерба, сейчас ее дело направлено в суд.

Жительницу Соликамска (Пермский край) ожидает суд за кражу и присвоение денежных средств почтового отделения, куда она устроилась работать. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Наложенным платежом женщина заказала на свое имя драгоценные украшения. Фигурантка нашла на складе свою посылку, аккуратно вскрыла упаковку и забрала содержимое. Далее, используя персональный доступ, через программу по возврату почтовых отправлений сделала отметку об обратной отсылке товара», — говорится на сайте. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Также обвиняемая до этого совершила еще несколько должностных преступлений. Женщина приняла оплату товара у посетителей почты на 17 тысяч рублей, но деньги положила не в кассу, а себе в карман. Обо всех фактах растраты узнала директор отделения. Сама женщина вину признала и возместила часть ущерба, сейчас ее дело направлено в суд.