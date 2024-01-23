Белоруссия нарастит силы РЭБ на западной границе из-за группировки ВВС НАТО

Республика Беларусь нарастит силы радиоэлектронной борьбы на западной границе в связи с усилением группировки военно-воздушных сил НАТО. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич.
«Вооруженные силы [Белоруссии] принимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля. Это решение принято в связи с усилением группировки ВВС стран НАТО вблизи границы», — рассказал Виктор Гулевич в разговоре с БЕЛТА. Он подчеркнул, что присутствие группировки Североатлантического альянса увеличивает риски и вызовы, связанные с государственной безопасностью.
Беларусь обновила свою военную доктрину. Согласно правкам, теперь республика будет рассматривать атаки на своих союзников как нападение на собственную территорию.
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