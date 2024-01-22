Власти субсидируют природный парк в ЯНАО на 12,5 млн рублей

23 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Ямала выделяют субсидию на содержание некоммерческой организации «Арктический парк природы». Объем затрат составит около 12,5 млн рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти. «Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО предоставить автономной некоммерческой организации „Арктический парк природы“ субсидию … в сумме 12 480 000 рублей», — говорится в постановлении. В перечне расходов — заработная плата сотрудников, компенсация стоимости проездов и транспортных расходов, услуги связи, полиграфии и прочее. В пресс-службе правительства округа сообщают также, что организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер. Он предусматривает разнообразные варианты досуга в любое время года и высокий уровень сервиса. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся новые туристические маршруты. В природном парке «Ингилор» откроется туристический маршрут вдоль реки Харбей протяженностью в 40 километров.

Власти Ямала выделяют субсидию на содержание некоммерческой организации «Арктический парк природы». Объем затрат составит около 12,5 млн рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти. «Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО предоставить автономной некоммерческой организации „Арктический парк природы“ субсидию … в сумме 12 480 000 рублей», — говорится в постановлении. В перечне расходов — заработная плата сотрудников, компенсация стоимости проездов и транспортных расходов, услуги связи, полиграфии и прочее. В пресс-службе правительства округа сообщают также, что организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер. Он предусматривает разнообразные варианты досуга в любое время года и высокий уровень сервиса. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся новые туристические маршруты. В природном парке «Ингилор» откроется туристический маршрут вдоль реки Харбей протяженностью в 40 километров.