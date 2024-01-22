22 января 2024

Власти субсидируют природный парк в ЯНАО на 12,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, скалы, природа, горы, западный саян, природный парк ергаки
Организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер Фото:

Власти Ямала выделяют субсидию на содержание некоммерческой организации «Арктический парк природы». Объем затрат составит около 12,5 млн рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти.

«Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО предоставить автономной некоммерческой организации „Арктический парк природы“ субсидию … в сумме 12 480 000 рублей», — говорится в постановлении. В перечне расходов — заработная плата сотрудников, компенсация стоимости проездов и транспортных расходов, услуги связи, полиграфии и прочее.

В пресс-службе правительства округа сообщают также, что организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер. Он предусматривает разнообразные варианты досуга в любое время года и высокий уровень сервиса.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся новые туристические маршруты. В природном парке «Ингилор» откроется туристический маршрут вдоль реки Харбей протяженностью в 40 километров.

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Власти Ямала выделяют субсидию на содержание некоммерческой организации «Арктический парк природы». Объем затрат составит около 12,5 млн рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти. «Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО предоставить автономной некоммерческой организации „Арктический парк природы“ субсидию … в сумме 12 480 000 рублей», — говорится в постановлении. В перечне расходов — заработная плата сотрудников, компенсация стоимости проездов и транспортных расходов, услуги связи, полиграфии и прочее. В пресс-службе правительства округа сообщают также, что организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер. Он предусматривает разнообразные варианты досуга в любое время года и высокий уровень сервиса. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся новые туристические маршруты. В природном парке «Ингилор» откроется туристический маршрут вдоль реки Харбей протяженностью в 40 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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