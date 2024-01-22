Власти субсидируют природный парк в ЯНАО на 12,5 млн рублей

Власти Ямала выделяют субсидию на содержание некоммерческой организации «Арктический парк природы». Объем затрат составит около 12,5 млн рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти.
«Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО предоставить автономной некоммерческой организации „Арктический парк природы“ субсидию … в сумме 12 480 000 рублей», — говорится в постановлении. В перечне расходов — заработная плата сотрудников, компенсация стоимости проездов и транспортных расходов, услуги связи, полиграфии и прочее.
В пресс-службе правительства округа сообщают также, что организация «Арктический парк природы» войдет в туристический кластер. Он предусматривает разнообразные варианты досуга в любое время года и высокий уровень сервиса.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО появятся новые туристические маршруты. В природном парке «Ингилор» откроется туристический маршрут вдоль реки Харбей протяженностью в 40 километров.
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