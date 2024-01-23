Спикер собрания депутатов Копейска победил в соревнованиях по мотокроссу

Копейск регулярно принимает этапы чемпионатов области и страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель собрания депутатов Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске победил на первом этапе зимнего чемпионата региона по мотокроссу. Такую информацию озвучила вице-мэр Копейска Светлана Логанова в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«В состязаниях по мотокроссу, прошедших в Копейске, приняли участие около ста спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкортостана. Командную бронзу завоевали представители Копейска. Золотым призером соревнований в классе „OPEN2“ (шипы) стал председатель собрания депутатов Копейска Евгений Гиске», — сообщила Логанова.

Гиске является мастером спорта, призером чемпионата Европы, чемпионом России по мотокроссу. Копейск имеет базу для мотокросса — на местном стадионе каждый год проводятся этапы чемпионата УрФО и страны по этому виду спорта. В ходе аппаратного совещания Гиске получил поздравления с победой от коллег.