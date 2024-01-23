Спикер собрания депутатов Копейска победил в соревнованиях по мотокроссу

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Фестиваль экстремальных видов спорта. Сургут, мотокросс, экстремальный спорт, мотоцикл
Копейск регулярно принимает этапы чемпионатов области и страны Фото:

Председатель собрания депутатов Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске победил на первом этапе зимнего чемпионата региона по мотокроссу. Такую информацию озвучила вице-мэр Копейска Светлана Логанова в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«В состязаниях по мотокроссу, прошедших в Копейске, приняли участие около ста спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкортостана. Командную бронзу завоевали представители Копейска. Золотым призером соревнований в классе „OPEN2“ (шипы) стал председатель собрания депутатов Копейска Евгений Гиске», — сообщила Логанова.

Гиске является мастером спорта, призером чемпионата Европы, чемпионом России по мотокроссу. Копейск имеет базу для мотокросса — на местном стадионе каждый год проводятся этапы чемпионата УрФО и страны по этому виду спорта. В ходе аппаратного совещания Гиске получил поздравления с победой от коллег.

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Председатель собрания депутатов Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске победил на первом этапе зимнего чемпионата региона по мотокроссу. Такую информацию озвучила вице-мэр Копейска Светлана Логанова в ходе аппаратного совещания в мэрии. «В состязаниях по мотокроссу, прошедших в Копейске, приняли участие около ста спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкортостана. Командную бронзу завоевали представители Копейска. Золотым призером соревнований в классе „OPEN2“ (шипы) стал председатель собрания депутатов Копейска Евгений Гиске», — сообщила Логанова. Гиске является мастером спорта, призером чемпионата Европы, чемпионом России по мотокроссу. Копейск имеет базу для мотокросса — на местном стадионе каждый год проводятся этапы чемпионата УрФО и страны по этому виду спорта. В ходе аппаратного совещания Гиске получил поздравления с победой от коллег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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