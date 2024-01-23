Путин встретился с президентом Египта и запустил важный проект: главные заявления лидеров

Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провели встречу в формате ВКС
Президент России Владимир Путин и египетский глава Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провели встречу. Она прошла в формате видеоконференции. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». URA.RU приводит основные заявления глав стран со встречи.
Заявления Путина
- «Начинается новый этап строительства АЭС в Египте, важного для российско-египетских отношений», — обозначил Владимир Путин. Далее он дал старт строительству четвертого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа». Создание первого блока было инициировано еще в 2022 году, а уже на следующий год был построен уже третий по счету. Теперь на очереди — четвертый. «Эль-Дабаа» является первой атомной электростанцией в Египте.
- «Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер», — заявил Путин во время церемонии заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа». Российский глава уточнил, что разноплановое и взаимовыгодное сотрудничество между странами продолжает развиваться. В своих отношениях стороны действуют в соответствии с принципами равноправия, с учетом интересов России и Египта.
- В рамках двухсторонних отношений динамично растет товарооборот. «За 10 месяцев он увеличился на 20%», — подчеркнул президент РФ. Кроме того, реализуются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности и энергетической отрасли.
- В ходе встречи с египетским президентом Путин поддержал вступление Египта в БРИКС и пообещал, что Россия сделает все, чтобы Каир эффективно влился в работу объединения. «Ждем вам, уважаемый господин ас-Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года», — пригласил он египетского лидера на предстоящий саммит БРИКС.
- Путин также высказался о сотрудничестве с Египтом по вопросам разрешения палестино-израильского конфликта. «В целом мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте», — уточнил он.
Заявления Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси
- Египетский президент подчеркнул, что строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» проходит стремительными темпами. «Строительство проекта идет более высокими темпами, чем было согласовано изначально», — уточнил он в разговоре с Путиным.
- Также Ас-Сиси поблагодарил своего российского коллегу за возможность построить в стране первую АЭС. «Хотел бы выразить глубокую признательность российскому президенту Владимиру Путину за реализацию проекта», — подчеркнул он.
- Под конец встречи президент Египта Ас-Сиси назвал Владимира Путина братом. «Хочу обратиться к своему брату президенту Путину», — сказал египетский лидер и поблагодарил российского президента за сотрудничество.
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