Путин дал команду главе Росатома Лихачеву нажать на красную кнопку

Путин дал старт строительству четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
После заливки бетона в фундамент АЭС будут одновременно возводиться все четыре блока атомной станции Фото:

На церемонии в Египте глава «Росатома» Алексей Лихачев по поручению президента РФ Владимира Путина нажал на красную кнопку. После этого была запущена заливка бетона для строительства четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Церемония проходила в присутствии главы Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси, который присоединился к мероприятию по видеоконференцсвязи.

Старт строительства нового энергоблока АЭС ознаменовался заливкой первого бетона в фундамент здания. В нем расположится ядерный реактор. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия-24». Позже проект развернется в полную силу и в Египте одновременно будут возводиться четыре блока АЭС «Эль-Дабаа».

Ранее сообщалось, что первая в Египте атомная станция будет построена по проекту компании «Росатом». Россия произведет для нее оборудование. В 2022 году был дан старт строительству энергоблоков №№1 и 2. В 2023 году началось строительство третьего блока. Для Египта — это первая атомная электростанция. В свою очередь, для «Росатома» данная АЭС является не только крупнейшим заказом, но и пилотной разработкой на африканском континенте.

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На церемонии в Египте глава «Росатома» Алексей Лихачев по поручению президента РФ Владимира Путина нажал на красную кнопку. После этого была запущена заливка бетона для строительства четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Церемония проходила в присутствии главы Египта Абдель Фаттахома ас-Сиси, который присоединился к мероприятию по видеоконференцсвязи. Старт строительства нового энергоблока АЭС ознаменовался заливкой первого бетона в фундамент здания. В нем расположится ядерный реактор. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия-24». Позже проект развернется в полную силу и в Египте одновременно будут возводиться четыре блока АЭС «Эль-Дабаа». Ранее сообщалось, что первая в Египте атомная станция будет построена по проекту компании «Росатом». Россия произведет для нее оборудование. В 2022 году был дан старт строительству энергоблоков №№1 и 2. В 2023 году началось строительство третьего блока. Для Египта — это первая атомная электростанция. В свою очередь, для «Росатома» данная АЭС является не только крупнейшим заказом, но и пилотной разработкой на африканском континенте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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