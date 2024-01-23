Житель высотки в Перми почувствовал землетрясение за сотни километров

23 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Горожанин ощутил последствия землетрясения, дошедшего до Перми, в своей квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми мужчина, проживающий на 17-м этаже дома ЖК «Арсенал», ощутил землетрясение, которое произошло на границе Китая и Кыргызстана. Горожанин сообщил об этом ученым. Горожанин отметил, что в его квартире «покачивалась люстра», рассказал URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Действительно, землетрясение оказалось достаточно сильным и ощущалось в некоторых местах у нас на Урале. В Перми его заметил житель одного из домов ЖК „Авиатор“. Он сам позвонил нам и сообщил, что в его квартире было небольшое покачивание люстры», — отметил Шулаков. По словам специалиста, как правило, о подобных явлениях рассказывают жильцы высоток, расположенных на слабых грунтах. Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая в ночь с 22 на 23 января. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались за несколько сотен километров от эпицентра землетрясения. В Кургане пришлось эвакуировать жильцов нескольких высоток. В Перми магнитуда землетрясения не превысила двух баллов по шкале Рихтера.

В Перми мужчина, проживающий на 17-м этаже дома ЖК «Арсенал», ощутил землетрясение, которое произошло на границе Китая и Кыргызстана. Горожанин сообщил об этом ученым. Горожанин отметил, что в его квартире «покачивалась люстра», рассказал URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Действительно, землетрясение оказалось достаточно сильным и ощущалось в некоторых местах у нас на Урале. В Перми его заметил житель одного из домов ЖК „Авиатор“. Он сам позвонил нам и сообщил, что в его квартире было небольшое покачивание люстры», — отметил Шулаков. По словам специалиста, как правило, о подобных явлениях рассказывают жильцы высоток, расположенных на слабых грунтах. Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая в ночь с 22 на 23 января. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались за несколько сотен километров от эпицентра землетрясения. В Кургане пришлось эвакуировать жильцов нескольких высоток. В Перми магнитуда землетрясения не превысила двух баллов по шкале Рихтера.