Житель высотки в Перми почувствовал землетрясение за сотни километров

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Горожанин ощутил последствия землетрясения, дошедшего до Перми, в своей квартире Фото:

В Перми мужчина, проживающий на 17-м этаже дома ЖК «Арсенал», ощутил землетрясение, которое произошло на границе Китая и Кыргызстана. Горожанин сообщил об этом ученым. Горожанин отметил, что в его квартире «покачивалась люстра», рассказал URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков.

«Действительно, землетрясение оказалось достаточно сильным и ощущалось в некоторых местах у нас на Урале. В Перми его заметил житель одного из домов ЖК „Авиатор“. Он сам позвонил нам и сообщил, что в его квартире было небольшое покачивание люстры», — отметил Шулаков. По словам специалиста, как правило, о подобных явлениях рассказывают жильцы высоток, расположенных на слабых грунтах.

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая в ночь с 22 на 23 января. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались за несколько сотен километров от эпицентра землетрясения. В Кургане пришлось эвакуировать жильцов нескольких высоток. В Перми магнитуда землетрясения не превысила двух баллов по шкале Рихтера.

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В Перми мужчина, проживающий на 17-м этаже дома ЖК «Арсенал», ощутил землетрясение, которое произошло на границе Китая и Кыргызстана. Горожанин сообщил об этом ученым. Горожанин отметил, что в его квартире «покачивалась люстра», рассказал URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Действительно, землетрясение оказалось достаточно сильным и ощущалось в некоторых местах у нас на Урале. В Перми его заметил житель одного из домов ЖК „Авиатор“. Он сам позвонил нам и сообщил, что в его квартире было небольшое покачивание люстры», — отметил Шулаков. По словам специалиста, как правило, о подобных явлениях рассказывают жильцы высоток, расположенных на слабых грунтах. Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая в ночь с 22 на 23 января. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались за несколько сотен километров от эпицентра землетрясения. В Кургане пришлось эвакуировать жильцов нескольких высоток. В Перми магнитуда землетрясения не превысила двух баллов по шкале Рихтера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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