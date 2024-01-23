В Перми произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 2 балла по шкале Рихтера
На территории Перми ученые зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила два балла.
«Землетрясение, которое пришло из Кыргызстана и Китая задело Пермь. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются повторные колебания, но они не несут опасности.
Сейсмоактивность отмечена также в Уфе. В Кургане, где из-за подземных толчков были эвакуированы более 300 жителей центральной части города, введен режим ЧС. По словам горожан, во время землетрясения в их домах раскачивались люстры.
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