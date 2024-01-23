В Перми произошло землетрясение

23 января 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Магнитуда подземных толчков составила 2 балла по шкале Рихтера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Перми ученые зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила два балла. «Землетрясение, которое пришло из Кыргызстана и Китая задело Пермь. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются повторные колебания, но они не несут опасности. Сейсмоактивность отмечена также в Уфе. В Кургане, где из-за подземных толчков были эвакуированы более 300 жителей центральной части города, введен режим ЧС. По словам горожан, во время землетрясения в их домах раскачивались люстры.

На территории Перми ученые зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила два балла. «Землетрясение, которое пришло из Кыргызстана и Китая задело Пермь. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются повторные колебания, но они не несут опасности. Сейсмоактивность отмечена также в Уфе. В Кургане, где из-за подземных толчков были эвакуированы более 300 жителей центральной части города, введен режим ЧС. По словам горожан, во время землетрясения в их домах раскачивались люстры.