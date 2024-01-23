В Перми произошло землетрясение

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, сейсмограф, землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 2 балла по шкале Рихтера Фото:

На территории Перми ученые зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила два балла.

«Землетрясение, которое пришло из Кыргызстана и Китая задело Пермь. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются повторные колебания, но они не несут опасности.

Сейсмоактивность отмечена также в Уфе. В Кургане, где из-за подземных толчков были эвакуированы более 300 жителей центральной части города, введен режим ЧС. По словам горожан, во время землетрясения в их домах раскачивались люстры.

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На территории Перми ученые зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила два балла. «Землетрясение, которое пришло из Кыргызстана и Китая задело Пермь. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются повторные колебания, но они не несут опасности. Сейсмоактивность отмечена также в Уфе. В Кургане, где из-за подземных толчков были эвакуированы более 300 жителей центральной части города, введен режим ЧС. По словам горожан, во время землетрясения в их домах раскачивались люстры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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