Руководящую должность в структуре тюменской полиции занял силовик из Оренбурга

Полковник Иван Асташкин прибыл в Тюмень из Оренбурга
Начальником Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте назначен Иван Асташкин, ранее занимавший аналогичную должность в Оренбургской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
«Приказом начальника управления на транспорте МВД РФ по УрФО с 19 января полковник полиции Иван Асташкин назначен начальником Тюменского линейного отдела. Ранее он занимал аналогичную должность в Оренбургской области», — рассказали URA.RU в транспортной полиции.
Бывший глава отдела Мулдагали Ажгиреев покинул должность в конце октября 2023 года. Он вышел на пенсию.
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