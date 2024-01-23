Руководящую должность в структуре тюменской полиции занял силовик из Оренбурга

Главой Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте назначен Иван Асташкин
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Полковник Иван Асташкин прибыл в Тюмень из Оренбурга Фото:

Начальником Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте назначен Иван Асташкин, ранее занимавший аналогичную должность в Оренбургской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«Приказом начальника управления на транспорте МВД РФ по УрФО с 19 января полковник полиции Иван Асташкин назначен начальником Тюменского линейного отдела. Ранее он занимал аналогичную должность в Оренбургской области», — рассказали URA.RU в транспортной полиции.

Бывший глава отдела Мулдагали Ажгиреев покинул должность в конце октября 2023 года. Он вышел на пенсию.

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Начальником Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте назначен Иван Асташкин, ранее занимавший аналогичную должность в Оренбургской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «Приказом начальника управления на транспорте МВД РФ по УрФО с 19 января полковник полиции Иван Асташкин назначен начальником Тюменского линейного отдела. Ранее он занимал аналогичную должность в Оренбургской области», — рассказали URA.RU в транспортной полиции. Бывший глава отдела Мулдагали Ажгиреев покинул должность в конце октября 2023 года. Он вышел на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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