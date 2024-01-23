Руководящую должность в структуре тюменской полиции занял силовик из Оренбурга

Главой Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте назначен Иван Асташкин

Полковник Иван Асташкин прибыл в Тюмень из Оренбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальником Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте назначен Иван Асташкин, ранее занимавший аналогичную должность в Оренбургской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«Приказом начальника управления на транспорте МВД РФ по УрФО с 19 января полковник полиции Иван Асташкин назначен начальником Тюменского линейного отдела. Ранее он занимал аналогичную должность в Оренбургской области», — рассказали URA.RU в транспортной полиции.

Бывший глава отдела Мулдагали Ажгиреев покинул должность в конце октября 2023 года. Он вышел на пенсию.