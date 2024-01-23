В Тюмени отменили концерт рок-группы из-за высказываний солиста против СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города - 300. Екатеринбург, рок концерт, жест коза
Концерт группы «Оргия праведников» должен был пройти в Тюмени 3 февраля Фото:

Концерт группы «Оргия праведников» в Тюмени не состоится из-за высказываний солиста Сергея Калугина против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в администрации бара «Капкан», где должно было пройти выступление группы.

«В нашей группе на сайте „ВКонтакте“ начали писать люди, что солист группы Сергей Калугин неоднократно высказывался против СВО и России. Мы сразу же отменили концерт, позицию солиста мы до этого не знали. Тем более, мы не организаторы мероприятия, а просто принимающая площадка. Мы связывались с коллегами из других городов — Екатеринбурга и Челябинска, там концерты не отменяли», — рассказали в администрации бара «Капкан».

В Тюмени концерт должен был состояться 3 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменский концерт певицы Лолиты — участницы скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, не отменен, несмотря на отсутствие афиши на сайте Тюменской филармонии, где будет проходить выступление.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт группы «Оргия праведников» в Тюмени не состоится из-за высказываний солиста Сергея Калугина против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в администрации бара «Капкан», где должно было пройти выступление группы. «В нашей группе на сайте „ВКонтакте“ начали писать люди, что солист группы Сергей Калугин неоднократно высказывался против СВО и России. Мы сразу же отменили концерт, позицию солиста мы до этого не знали. Тем более, мы не организаторы мероприятия, а просто принимающая площадка. Мы связывались с коллегами из других городов — Екатеринбурга и Челябинска, там концерты не отменяли», — рассказали в администрации бара «Капкан». В Тюмени концерт должен был состояться 3 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменский концерт певицы Лолиты — участницы скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, не отменен, несмотря на отсутствие афиши на сайте Тюменской филармонии, где будет проходить выступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...