В Тюмени отменили концерт рок-группы из-за высказываний солиста против СВО

Концерт группы «Оргия праведников» должен был пройти в Тюмени 3 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт группы «Оргия праведников» в Тюмени не состоится из-за высказываний солиста Сергея Калугина против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в администрации бара «Капкан», где должно было пройти выступление группы.

«В нашей группе на сайте „ВКонтакте“ начали писать люди, что солист группы Сергей Калугин неоднократно высказывался против СВО и России. Мы сразу же отменили концерт, позицию солиста мы до этого не знали. Тем более, мы не организаторы мероприятия, а просто принимающая площадка. Мы связывались с коллегами из других городов — Екатеринбурга и Челябинска, там концерты не отменяли», — рассказали в администрации бара «Капкан».

В Тюмени концерт должен был состояться 3 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменский концерт певицы Лолиты — участницы скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, не отменен, несмотря на отсутствие афиши на сайте Тюменской филармонии, где будет проходить выступление.